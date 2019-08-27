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放火住鬧鬼旅館拍片！深夜起雞皮疙瘩「有人在看我」　網一看畫面毛爆：那東西一直在

記者李湘文／綜合報導

適逢農曆七月，許多YouTuber都應景推出跟靈異題材有關的影片，放火也跟上熱潮，分享以前探訪台中鬧鬼旅館的經歷。他跟一名男性朋友作伴，在凌晨2點多入住旅館，一開始還能輕鬆拍攝環境、嬉笑說「滿期待的」，沒想到關燈後就開始感到毛毛的，一直覺得有人在看自己、在走動，感覺怪到再也笑不出來。

▲放火到鬧鬼旅館拍片。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火到傳言鬧鬼的旅館拍片。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

放火滿懷期待住進傳言鬧鬼的旅館，先是開著燈拍攝了一下環境，然後決定睡一覺等待靈異事件發生，「我想要先在這邊過一夜，然後睡覺起來看會不會做惡夢啊，或者是有發生什麼事。」但他還沒睡，就開始覺得有點怪怪的，明明開著燈，還是感覺房間裡有一股莫名的壓迫感。

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▲放火到鬧鬼旅館拍片。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火關燈後，突然感覺「有人在看我」。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

不過，放火此時還沒覺得害怕，甚至提議把燈關掉再拍，「更有感覺一點。」他還開心拿著攝影機撲到床上，開玩笑自拍：「太酷了吧！你看我像是可愛的美人兒，躺在床……」然而話才說到一半，他突然爆出髒話，驚恐地往床旁邊看了幾眼，完全嚇呆：「欸我沒有開玩笑，我說實話，我剛剛感覺那邊有人在看我。」

沒想到，不只是放火覺得怪怪的，夥伴也突然起了雞皮疙瘩：「我覺得有人在靠近我。」他們離開床、站到一旁說話，但不知是心理作用還是真有誰在，在說話過程中，總覺得眼角餘光一直看到有人躺在床上，或是在旁邊走來走去，嚇得放火連忙開口對「房裡的人」解釋：「我沒有不禮貌，但我真的很好奇。假如說我真的看到了，也代表他們願意讓我看到嘛！」

▲放火到鬧鬼旅館拍片。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火到鬧鬼旅館拍片。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火拍片拍到後來，畫面突然詭異失焦。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

然而，最令人毛骨悚然的是，就在放火說出這些話時，攝影機突然詭異地失焦，閃了幾下才又恢復正常。甚至在放火提到「廁所」時，夥伴就聽到水龍頭滴水的聲音，但入住時明明才看到水槽是乾的，最後他們都起了雞皮疙瘩、發抖，終於忍不下去把電燈打開，發現2人的臉都瞬間變憔悴，直到天亮都不敢閉眼睡覺。

拍完這支影片，就算是原本膽大如放火，也不禁大呼「真的不想再體驗一次」。部分粉絲看完影片也透露「鏡頭失焦的那一刻，我感到手軟，而且感覺到有人從鏡頭前走過」、「聽別人說失焦的時候是有靈體在前面」、「我看這片的時候螢幕一直當掉」、「看到一半，頭超級痛」、「希望放火以後不要這樣了，因為……那個東西一直看著你們」。

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