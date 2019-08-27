王力宏基因超強！4歲女兒喊要送驚喜　下一秒李靚蕾嚇傻

記者蔡琛儀／台北報導

王力宏和老婆李靚蕾育有兩個女兒和一個兒子，前幾天小兒子王嘉耀滿一歲，李靚蕾公布兒子抓周抓到計算機按出「666」的數字，以及麥克風，顯然頗有老爸熱愛音樂的真傳，今天她又發文，表示大女兒王嘉莉年初時突然說要送給她一個驚喜，「今年初4歲的女兒說媽媽我要給妳一個驚喜，嚇妳一大跳。」

▲李靚蕾PO出和女兒一起練小提琴的畫面。（圖／翻攝IG）

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緊接著王嘉莉拿出了小提琴，自己拉了爸爸的歌曲《愛ㄧ點》，讓李靚蕾又驚又喜，「沒有譜也沒有人教她，完全用自己的聽力拉出的曲子。我真的嚇了ㄧ大跳。」也因此李靚蕾下定決心，要跟女兒一起學小提琴，「親身經歷才能更有知識的陪她練習和理解她以後練琴的路上將會遇到心裡或身體上的挑戰。就這樣我成為了女兒的小師妹。」

她今天PO出的照片，正式和女兒一起練習小提琴的畫面，李靚蕾感性表示：「人生真的充滿驚奇，當媽媽之前還真沒想過自己會需要用到小提琴這個技能，意外的收獲是因此跟女兒透過小提琴有了一個師姐妹的交流時光，我ㄧ起學琴意外的讓她覺得練琴很好玩。很幸運也很珍惜能夠有機會體驗到這麼深沉的愛。」也讓網友都讚嘆，王力宏的音樂基因真的太強了。

▲王力宏和李靚蕾時不時就會在網路分享天倫之樂。（圖／翻攝IG）