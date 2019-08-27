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張藝興個資外洩！　遭盜用「幫申請器官捐贈卡」媽爆氣出聲

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星張藝興演藝事業橫跨唱片、綜藝、戲劇，再每個領域中都有亮眼成績，不過近日因他的與家人的個人資訊外洩，甚至還有網友盜用了他的個人資訊，填寫了器官捐贈卡，對此張藝興的媽媽也忍不住跳出替兒子發聲，譴責網友的惡劣行徑。

▲▼張藝興。（圖／翻攝自微博／張藝興、張藝興媽媽）

▲張藝興身分證被網友盜用，幫他申請了器官捐贈卡。（圖／翻攝自微博／張藝興）

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張藝興先前在社群網站上轉發了「我支持香港警察，你們可以打我了」的圖片，引發了不少爭議，沒想到近日有網友因此對他與家人進行肉搜，甚至還公開了他們的個人資訊，還有人盜用了張藝興的身分證，私自幫申請同意器官捐贈的卡。

對此，張藝興的媽媽27日在微博上發文，怒斥網友的惡劣行徑，「我知道藝人是個被討論的職業，但怎麼做，藝人家人也要被威脅被人肉！不過我今天警告你，我不怕你！你這種行為必然會受到法律的嚴懲。」隨後她也表示非常支持兒子為國家發聲，不過見到兒子的身分證被惡意盜用，感到非常生氣，「捐贈器官是多麼高尚的行為，卻被拿來洩私憤，我為做這件事的人感到可恥！」

▲▼張藝興。（圖／翻攝自微博／張藝興、張藝興媽媽）

▲張藝興媽媽發文。（圖／翻攝自微博／奇葩老媽）

隨後也有不少網友力挺張藝興媽媽維護自己的權益，「生而為人，請務必善良」、「家人是底線，必要時就報警處理吧」、「這樣已經構成犯罪了，可以直接報警」，隨後「張藝興媽媽發博」還登上了微博熱搜排行榜冠軍，足見大家對此事的關注程度。

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