喬治小王子愛芭蕾「被女主播狂笑」　300舞者直接跳到她面前嗆：男孩也跳舞

記者蕭采薇／綜合報導

英國皇室第二順位繼承人威廉王子（Prince William，另稱：劍橋公爵殿下Duke of Cambridge）與凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，其中6歲的喬治小王子近期愛上芭蕾課，卻被《早安美國》主播史賓賽（Lara Spencer）公開嘲笑，舞者們更聚集起來，用「美的力量」向史賓賽表達不滿。

▲6歲的英國王室喬治小王子，喜歡的興趣之一是跳芭蕾。（圖／翻攝Kensingtonroyal IG）

《早安美國》22日播出的節目中，報導英國王室喬治小王子除了日常課程外，還要學芭蕾等才藝。不過說到「芭蕾」時，主播史賓賽頻頻噴笑，被許多網友解讀為嘲笑意外，並說：「威廉王子表示，喬治非常的喜歡芭蕾，我有消息要告訴你威廉，我們等著看會持續多久吧」（We'll see how long that lasts），之後她補充，「有這麼多課要上，要是我只想趕快出去玩吧。」

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▲女主播史賓賽，公開嘲笑喬治小王子。（圖／翻攝自YouTube／Good Morning America）

這一段言論引起許多觀眾反彈，認為史賓賽是在暗諷身為男生的喬治王子學芭蕾很可笑，認為她這番話帶著嚴重的性別偏見和歧視。節目片段下方也被負評洗版，網友氣憤表示：「我是一名出色男性芭蕾舞者的媽媽，對於這種垃圾行為感到很震驚」、「都2019年了，我們還在笑男生跳芭蕾舞？」

▲知名芭蕾舞者Robbie Fairchild號召300名舞者，在棚外翩翩起舞。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

26日包括電影版《貓》和音樂劇《一個美國人在巴黎》的知名芭蕾舞者Robbie Fairchild、《舞林爭霸》編舞Travis Wall、傑弗瑞芭蕾舞團舞者Fabrice Calmels、《舞林爭霸》的Alex Wong等多名專業男舞者，全都聚集在紐約時代廣場《早安美國》演播廳前，號召300人翩翩起舞，對「男孩也跳舞」（#BoysDanceToo）表達支持。

▲Robbie Fairchild號召300名舞者翩翩起舞，藉此表達「男孩也跳舞」。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

引起爭議之後，史賓賽在個人IG上PO了一篇道歉文，內容提到，「我誠摯為我日前在節目做出的不適當評論道歉，不管事芭蕾或任何事情，任何人若是想在生活中冒險，我都會說『放手去做吧』，我絕對相信大家都有自由追求自己的熱情，去完成目標並熱愛當下的每一分鐘吧！」

▲Robbie Fairchild號召300名舞者翩翩起舞，直接到《早安美國》棚外嗆聲。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

▲「男孩也跳舞」成為推特熱門話題。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）