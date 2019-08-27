ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

喬治小王子愛芭蕾「被女主播狂笑」　300舞者直接跳到她面前嗆：男孩也跳舞

記者蕭采薇／綜合報導

英國皇室第二順位繼承人威廉王子（Prince William，另稱：劍橋公爵殿下Duke of Cambridge）與凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，其中6歲的喬治小王子近期愛上芭蕾課，卻被《早安美國》主播史賓賽（Lara Spencer）公開嘲笑，舞者們更聚集起來，用「美的力量」向史賓賽表達不滿。

▲▼ 喬治王子。（圖／翻攝Kensingtonroyal IG）

▲6歲的英國王室喬治小王子，喜歡的興趣之一是跳芭蕾。（圖／翻攝Kensingtonroyal IG）

《早安美國》22日播出的節目中，報導英國王室喬治小王子除了日常課程外，還要學芭蕾等才藝。不過說到「芭蕾」時，主播史賓賽頻頻噴笑，被許多網友解讀為嘲笑意外，並說：「威廉王子表示，喬治非常的喜歡芭蕾，我有消息要告訴你威廉，我們等著看會持續多久吧」（We'll see how long that lasts），之後她補充，「有這麼多課要上，要是我只想趕快出去玩吧。」

請繼續往下閱讀...

▲▼喬治王子喜歡跳芭蕾，卻疑似被美國女主播嘲笑。（圖／翻攝自YouTube／Good Morning America）

▲女主播史賓賽，公開嘲笑喬治小王子。（圖／翻攝自YouTube／Good Morning America）

這一段言論引起許多觀眾反彈，認為史賓賽是在暗諷身為男生的喬治王子學芭蕾很可笑，認為她這番話帶著嚴重的性別偏見和歧視。節目片段下方也被負評洗版，網友氣憤表示：「我是一名出色男性芭蕾舞者的媽媽，對於這種垃圾行為感到很震驚」、「都2019年了，我們還在笑男生跳芭蕾舞？」

▲▼知名芭蕾舞者Robbie Fairchild號召300名舞者，向《早安美國》主播史賓賽（Lara Spencer）嗆聲「男孩也跳舞」。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

▲知名芭蕾舞者Robbie Fairchild號召300名舞者，在棚外翩翩起舞。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

26日包括電影版《貓》和音樂劇《一個美國人在巴黎》的知名芭蕾舞者Robbie Fairchild、《舞林爭霸》編舞Travis Wall、傑弗瑞芭蕾舞團舞者Fabrice Calmels、《舞林爭霸》的Alex Wong等多名專業男舞者，全都聚集在紐約時代廣場《早安美國》演播廳前，號召300人翩翩起舞，對「男孩也跳舞」（#BoysDanceToo）表達支持。

▲▼知名芭蕾舞者Robbie Fairchild號召300名舞者，向《早安美國》主播史賓賽（Lara Spencer）嗆聲「男孩也跳舞」。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

▲Robbie Fairchild號召300名舞者翩翩起舞，藉此表達「男孩也跳舞」。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

引起爭議之後，史賓賽在個人IG上PO了一篇道歉文，內容提到，「我誠摯為我日前在節目做出的不適當評論道歉，不管事芭蕾或任何事情，任何人若是想在生活中冒險，我都會說『放手去做吧』，我絕對相信大家都有自由追求自己的熱情，去完成目標並熱愛當下的每一分鐘吧！」

▲▼知名芭蕾舞者Robbie Fairchild號召300名舞者，向《早安美國》主播史賓賽（Lara Spencer）嗆聲「男孩也跳舞」。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

▲Robbie Fairchild號召300名舞者翩翩起舞，直接到《早安美國》棚外嗆聲。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

▲▼知名芭蕾舞者Robbie Fairchild號召300名舞者，向《早安美國》主播史賓賽（Lara Spencer）嗆聲「男孩也跳舞」。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

▲「男孩也跳舞」成為推特熱門話題。（圖／翻攝自Robbie Fairchild IG）

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

《歌舞青春》電視劇11月上線　預告公開「聽到這兩個名字」爆回憶殺

《歌舞青春》電視劇11月上線　預告公開「聽到這兩個名字」爆回憶殺

「地球之肺」亞馬遜雨林野火狂燒16天　李奧納多怒了：為什麼媒體都不報？

「地球之肺」亞馬遜雨林野火狂燒16天　李奧納多怒了：為什麼媒體都不報？

MTV音樂大獎今年首設KPOP賞！　BTS入圍4項抱走兩大獎

MTV音樂大獎今年首設KPOP賞！　BTS入圍4項抱走兩大獎

地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！

VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！

《天空之城》秀韓瘦出瓜子臉　「微卷愛豆頭」帥照升級⋯網崩潰：看走眼！

《天空之城》秀韓瘦出瓜子臉　「微卷愛豆頭」帥照升級⋯網崩潰：看走眼！

基特哈靈頓被爆「確定加入漫威宇宙」　解密瓊恩雪諾結局：他終於自由了！

基特哈靈頓被爆「確定加入漫威宇宙」　解密瓊恩雪諾結局：他終於自由了！

16歲牙縫男「打電動順便」寫出3億嘻哈神曲　3個月「魯蛇→泰勒絲師弟」大翻身

16歲牙縫男「打電動順便」寫出3億嘻哈神曲　3個月「魯蛇→泰勒絲師弟」大翻身

VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」

VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

英國王室, 喬治王子, 芭蕾, Robbie Fairchild

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭亞棠甩偶包戴「禿頭假髮」主持！　吃芥末懲罰嗆哭
  2. 《101》2大遺珠現身X1出道Showcase！　粉絲一看照片怒了
  3. 喬治小王子愛芭蕾「被女主播狂笑」　300舞者直接跳到她面前嗆：男孩也跳舞
  4. 莫文蔚開唱狂祭彩蛋！　「傳統服飾+古箏」震撼全場
  5. 「一世代」哈利認了吸毒！　唱歌一半…咬斷舌尖噴血
  6. 滴妹「只喝全糖飲料」還是瘦爆！　穿露肚衣「豐滿上圍＋水蛇腰」S line辣翻
  7. 「J級巨杯」超兇女優！浴衣解開上身全光　「籃球雙峰」炸出…只用手羞遮胸前2點
  8. BL泰劇《不期而愛》夯爆組「誘惑男團」　許願來台嗑麻辣鍋！
  9. 蘇晏霈鬆口和王建復「關係很好」　製作人爆：他情人節來探班
  10. 地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366