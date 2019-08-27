莫文蔚開唱狂祭彩蛋！　「傳統服飾+古箏」震撼全場

記者翁子涵／台北報導

莫文蔚24日在湖北省恩施市舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，雖然當晚下起雨，卻無法澆熄台下歌迷的熱情，莫文蔚說：「我相信一見鍾情！想不到我們首次相遇的情景，是一個浪漫的雨夜。全場還陪我一起dancing in the rain！我看到的全部都是真愛啊！恩施，你們最絕了！」

▲莫文蔚在恩施開唱。（圖／莫家寶貝工作室提供）

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由於當地從未舉辦大型個唱，以致於2個月前聽到此消息時，許多恩施的歌迷都不敢相信，前晚彩排時，體育場外就包圍聞訊而來的歌迷，當晚週邊道路更是堵得水泄不通，莫文蔚為了感謝歌迷的支持，特地以古箏彈奏《山路十八彎》，並驚喜穿上一整套土家族的盛裝服飾，化身最美麗的土家族女孩，在舞臺上載歌載舞。

▲莫文蔚穿上土家族的盛裝服飾。（圖／莫家寶貝工作室提供）



莫文蔚也趁空檔先後去了恩施大峽谷和土司城打卡，她表示：「這是我第一次來恩施，非常榮幸成為首位在這裡舉辦演唱會的歌手，我深深愛上這個地方。幾天來，我去了大峽谷、土司城、梭布埡石林、獅子關還有女兒城等旅遊勝地，蔚為奇觀的大自然風光真的是非常壯觀，不過在我心目中最壯觀的場面，就是前晚冒雨來看演唱會的每一位觀眾，你們真的徹底打動了我！」

▲莫文蔚趁空檔到恩施遊玩。（圖／莫家寶貝工作室提供）



她也在台上大讚恩施有三絕：「風景好看、土豆好吃、人好熱情」，更笑說：「下次一定要再來恩施，你們請我吃土豆，『要不要的』？謝謝恩施！下一站哈爾濱，8月30日星期五，第30場和你們約定了。」