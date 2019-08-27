記者劉宛欣／綜合報導

《PRODUCE X 101》出道團X1雖深陷節目票數作假爭議，今（27日）日依然照預定計劃以主打歌《FLASH》正式出道。有粉絲表示出道Showcase上，發現節目最大的遺珠李鎭赫以及金敏圭也在現場，並附上了認證照。

▲《PRODUCE X 101》最大的遺珠李鎭赫以及金敏圭出現在X1的出道Showcase。（圖／翻攝IG／ljh_babysun）

李鎭赫與金敏圭被視為《PRODUCE X 101》最大的遺珠，其中金敏圭甚至在前期拿過第一名票數，後期也穩定在出道排名內，另外李鎭赫則因強烈的舞台魅力，以及認真教導其他練習生的模樣，在節目中後期穩定排在10名內，怎料最終決賽兩人雙雙落馬，令不少粉絲錯愕。

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有網友在參加完X1出道showcase後，上傳了在現場看到李鎭赫與金敏圭的認證照，照片傳出後遭大量轉發，許多粉絲紛紛感嘆「好想看到他們站在那個舞台上」、「節目爭議再大都不影響練習生們的友誼，好感人」，也有粉絲憤怒表示：「應該要讓他們坐在VIP區，怎麼可以讓他們跟粉絲坐一起？」

▲粉絲上傳在X1出道Showcase看到李鎭赫的照片。（圖／翻攝自推特／mysun이진혁）

▲粉絲上傳在X1出道Showcase看到金敏圭的照片。（圖／翻攝自推特／トイプー飼いたい）

近日節目爭議越演越烈，日前甚至爆出同屬Mnet製作的選秀節目《偶像學校》也有票數作假嫌疑，風波也影響到即將播出的《Queendom》，節目製作人甚至為此公開表示：「我們會有非常公正性的投票，最後一場比賽的簡訊投票會有第三方觀看人士在旁監看，原始數據也會好好保管，必要時進行公開。」企圖挽回觀眾的信任。