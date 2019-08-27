「一世代」哈利認了吸毒！　唱歌一半…咬斷舌尖噴血

記者傅家妤／綜合報導

男子團體「一世代」（One Direction）是近年來英國最成功的男子團體，在2013年宣布休團後，成員們也各自展開事業，25歲的成員哈利（Harry Styles）近來在受訪時，突自爆為了尋求新專輯的靈感，曾服用毒品「迷幻蘑菇（magic mushroom）」。

▲哈利認了曾為了尋找創作靈感吸毒。（圖／翻攝自IG／Harry Styles）

哈利近來登上《滾石》雜誌封面，他在專訪中透露，即將推出新專輯，目前正忙於製作中，隨後他也提及在馬里布的錄音間錄製期間，曾為了尋找新專輯的創作靈感，他嘗試服用了「魔幻蘑菇」，「吃下後我們躺在草地上，開始在陽光下聽保羅麥卡尼（Paul McCartney）的歌。」

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▲哈利因為吃了「迷幻蘑菇」咬傷舌頭。（圖／翻攝自IG／Harry Styles）

雖然從這次服用毒品經驗中，獲得了不少新歌的創作靈感，但是哈利因此吃了苦頭，「我在吃魔幻蘑菇的時候是站著的，我還不小心咬斷了我舌頭的前端的一小段，當時我就一邊唱歌一邊嘗試把口中的血吐出來。」隨後哈利表示自己所服用的「魔幻蘑菇」已經是被製作成向是可食用的巧克力形狀，而他們一直都藏在錄音間的冰箱裡。

▲哈利認為「一世代」是有可能會再合體的。（圖／CFP）

此外，哈利也透露即將推出的個人專輯，內容多以性愛及悲傷的情緒相關，談及一世代合體的可能性，「我不覺得那永遠不會再發生，因為這真的不這麼覺得，如果有一個時間點是我們都覺得要做這件事，那就是我們將這麼做的唯一時刻！」稱一世代合體的時間，就是在其他團員都一致同意的時候。

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