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地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

記者蕭采薇／綜合報導

近年BL劇正夯，在這股旋風中，始終有著屹立不搖的超人氣地位，莫過於憑藉一部小清新走向的泰國校園劇《一年生》引爆全亞洲熱潮的Krist & Singto。在劇中飾演學長和學弟的兩人，在現實生活中也是泰國農業大學經濟學院的學弟（Krist）與學長（Singto），他們也將首度以CP身份來台開見面會。

▲▼Krist &amp; Singto首次台北見面會。（圖／佳音娛樂提供）

▲Krist（左）和Singto（右）將舉辦兩人首次合體台北見面會。（圖／佳音娛樂提供）

有別於重口味的撒狗血風格，劇中除了探討了泰國實際存在的大學新生訓練制度及精神，所傳達的僅是「愛是無分性別」的內心吸引，這一份純粹的「愛」，牽引著兩人的緣份與命運，令人怦然心動，也讓Kongpob & Arthit (Singto & Krist飾演)成為了粉絲們心中念念不忘的經典代表。

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▲▼Krist &amp; Singto首次台北見面會。（圖／佳音娛樂提供）

▲Krist（左）和Singto（右）是BL泰劇迷心中「最強CP」。（圖／佳音娛樂提供）

現實生活中也是學長和學弟的Krist和Singto，因為擔任過新生訓練教官而獲得參與試鏡的機會，並從千人海選中脫穎而出，如此戲劇性的巧合，加上兩人之間的深厚默契與自然互動，不僅在劇中調和出極佳的化學反應，得到廣大觀眾們的熱烈迴響，也讓Krist & Singto的CP魅力得以延伸至戲外。

▲▼Krist &amp; Singto首次台北見面會。（圖／佳音娛樂提供）

▲Krist和Singto於2016年合作《一年生》，CP魅力延燒至今。（圖／佳音娛樂提供）

已經來台多次的Krist和Singto，先前都是與其他同劇演員或CP一起的團體粉絲見面會，而這一次，終於將只有兩人攜手前來舉行第一次的雙人台北見面會，將在2019年10月19日星期六下午3點於ATT SHOW BOX 大直館舉辦。門票將在2019年9月8日星期日下午1點起於拓元售票系統開賣。所有購票參與活動的朋友，不只都能在會後進行雙人心動Hi-touch，也有機會能夠參與專屬紀念合照。

▲▼Krist &amp; Singto首次台北見面會。（圖／佳音娛樂提供）

▲Krist（左）和Singto（右）是BL泰劇迷心中「最強CP」。（圖／佳音娛樂提供）

由2016年8月《一年生》電視劇首播至今，即使之後兩人都分別有其他戲劇作品，Krist & Singto深植的CP形象，仍為兩人拿下多座螢幕CP獎項，海外粉絲見面會的行程亦早早排到今年年底，無論是與同劇演員一起或是雙人攜手，累積場次不計算泰國本地就已已高達30場，足跡更是遍及亞洲各大城市，包括東京、首爾、釜山、台北、香港、新加坡、馬尼拉、雅加達、仰光、胡志明市、中國大陸等等，可謂BL界最強CP。

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