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9m88狂愛「不老男神」！　被轉台1秒就爆哭

記者翁子涵／台北報導

9m88日前上網路節目「留級玩家」，接受資深樂評人小樹訪問時，透露玩音樂至今，家人都很支持，只是父親扮白臉，每每都是鼓勵的話，媽媽則是黑臉，比較嚴格，偶爾會提供音樂上的建議，但有時因為媽媽管太多，讓9m88有次問媽媽：「請問您是專業人士嗎？」媽媽妙答：「我以前參加過合唱團。」讓她哭笑不得。

▲9m88和主持人小樹暢聊音樂。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲9m88和主持人小樹暢聊音樂。（圖／新視紀整合行銷提供）

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出生90年代的9m88也分享：「我媽說我在寶寶時期就很喜歡林志穎，還說有他的節目，我會哭著不讓轉台。」她透露小時候迷過小虎隊、范曉萱，後來喜歡徐懷鈺，因為徐懷鈺的歌很快又很激動，後來經由朋友介紹愛上蔡依林，「因為她的音樂更激動。」

▲9m88和主持人小樹。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲9m88透露兒時偶像是林志穎。（圖／新視紀整合行銷提供）

直到國中接觸到琳賽蘿涵才開始聽英文歌曲，而啟蒙她的歌手則是艾莉西亞凱斯，9m88表示大學加入DJ社團後第一次聽到《NEW SOUL》，就愛上這種融合SOUL、POP、R&B的曲風。

她特別推薦女王級人物Erykah Badu，9m88第一次聽到後就覺得這個人唱法很特別，除了唱自己故事，舞台上她就是女王，掌控全場，透露自己曾看過她3次現場演出；她也推薦融合多種音樂風格的Jamiroquai，去年底還特地去看演唱會，但她笑說：「現場都是35歲以上粉絲。」

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