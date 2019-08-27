記者阮巧雯／綜合報導

筧純（筧ジュン）來自日本，今年21歲，除了擁有水汪汪大眼和一身雪白肌膚， 更是擁有超傲人「神級J罩杯」巨乳，一舉成為日本AV界新星。她平時穿著日常衣服，清純模樣好惹人疼，但脫下衣服不科學魔鬼身材，總是讓大票粉絲暴動，更是登上各大網路論壇。

▲▼筧純擁有清純長相，但脫下衣服卻有著超火辣魔鬼身材。（圖／翻攝自IG／s1_20190407）

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照片中，筧純身穿淺粉花朵圖樣浴衣，炯炯有神大眼配上可愛齊劉海，皮膚白裡透紅，對著鏡頭露出害羞微笑，配圖PO文寫道：「8月23日浴衣節。」但下一張她卻大膽裸上半身入鏡，辣露傲人雙峰，讓眾人暴動不已。

▲筧純身穿浴衣，無辜眼神配上害羞微笑，讓不少粉絲直喊：「好可愛！」（圖／翻攝自IG／s1_20190407）

只見照片中筧純將浴衣解開，下半身只穿了一件超細薄粉色小褲褲，上半身什麼都沒穿！就這樣讓「渾圓J級雙峰」大方見客，她也巧妙地用雙手遮起胸前兩點，但根本擋不住比她頭還大的兩顆籃球巨胸。原本PO文重點是可愛浴衣，但胸前吸睛龐然大物讓人好分心，不少網友看了興奮直喊：「我戀愛了」、「妳是最美的」、「注意力完全不在浴衣上」。

▲筧純下一張照片卻大膽解開浴衣，辣秀渾圓雙峰。（圖／翻攝自IG／s1_20190407）

