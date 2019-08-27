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Mnet保證《Queendom》票數一定公正：我們不會惡魔剪輯

記者吳孟庭／綜合報導

南韓又有一檔偶像競賽節目要播出，《Queendom》找來MAMAMOO、AOA、Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE、朴春一同回歸，6組人馬爭奪第一名。然而Mnet先前播出的《Produce X 101》才有票數作假爭議，製作單位掛保證「必要時會公開數據」，並絕不惡魔剪輯。

▲Mnet保證《Queendom》不會惡魔剪輯：最終票數必要時公開。（圖／翻攝自Mnet）

▲《Queendom》找來5組女團、1位女歌手共同競爭。（圖／翻攝自Mnet）

《Produce X 101》被抓包總決賽票數造假，已經遭到檢警調查，不過Mnet接著要播出《Queendom》，不但找來6組女團／女歌手，被批評這節目根本想引起粉絲間的戰爭，同時是否能公正公開的比賽，也是關注焦點。

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昨（26）日《Queendom》召開記者會，除了6組女團／女歌手都出席宣示決心，趙姓製作人也針對外界疑慮澄清，「我們會有非常公正性的投票，最後一場比賽的簡訊投票會有第三方觀看人士在旁監看，原始數據也會好好保管，必要時進行公開。」

▲Mnet保證《Queendom》不會惡魔剪輯：最終票數必要時公開。（圖／翻攝自Mnet）

▲Mnet保證《Queendom》不會惡魔剪輯：最終票數必要時公開。（圖／翻攝自Mnet）

對於敏感的粉絲戰爭，趙製作人也掛保證會盡全力不讓6組的粉絲吵架，並表示「不會有惡魔剪輯，會以善意的剪輯為基礎呈現有趣的節目內容。」《Queendom》主持人找來李多熙搭配張聖圭，首集將於本周四（29日）開播。

▼《Queendom》預告。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）

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關鍵字

MAMAMOO, 朴春, Oh My Girl, (G)I-DLE, AOA, Lovelyz, 李多熙, Queendom, 日韓風

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