驚見大咖歌手齊聚「做這事」！　蕭煌奇傻了：怎麼沒揪我

記者翁子涵／台北報導

郭蘅祈領軍的第二屆「愛之日常音樂節」主題曲《現在開始做朋友》，凝聚了25位華語樂壇音樂人獻唱，其中蕭煌奇因為在錄音室巧遇郭蘅祈，因緣際會搭上「末班車」成為第25名配唱的歌手。

▲郭蘅祈邀請25位歌手演唱「愛之日常音樂節」主題曲。（圖／愛之日常音樂節提供）



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原來郭蘅祈在錄唱單曲當天，剛好巧遇蕭煌奇也在同個錄音室錄音，才促成這樁美事，郭蘅祈笑說：「當時蕭煌奇因為聽到我們在隔壁錄音間很吵，跑來一問之下才知道我們在錄製這麼有意義的公益歌曲，當下他的反應竟然是『怎麼可以沒有找我！』」讓郭蘅祈喜出望外現場邀約，並趕緊重新分配歌手唱的歌詞段落。

▲郭蘅祈和蕭煌奇（左）。（圖／愛之日常音樂節提供）



郭蘅祈為了把歌詞意境跟歌手本身的聲音做巧妙搭配，整整失眠一個禮拜，他說：「真的比喬歌手檔期還難！所以我跟黃韻玲決定一人先排一個版本，然後再總和起來。後來我是在峇里島帶瑜珈團時的一天晚上，對著海邊做瑜珈練習時，突然靈感一來，把所有歌詞及歌手對應全都排出來！」更笑說自己為了喬細節弄到「鬼剃頭」。

▲郭蘅祈把錄音室佈置成「明星交誼廳」。（圖／愛之日常音樂節提供）

錄音當天，他也把錄音室布置成「明星交誼廳」，並以自助吧方式擺滿水果、零食、甜點，讓大家能夠開心錄音，還依照歌手時間分成午晚餐時段，他笑說：「我的工作人員當天的工作就是補滿食物跟幫歌手們拍合照！因為大家難得能聚在一塊，在空間小的狀況下等待，唯一方法就是用食物餵食及安撫他們！！」

第二屆「愛之日常音樂節」將於11月30日、12月1日於台北華山LEGACY舉辦，11月30日由徐佳瑩、魏如萱、楊乃文、萬芳、李英宏打頭陣；12月1日則請來李壽全、陶晶瑩、彭佳慧、伍思凱、江美琪。