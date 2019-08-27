信19歲女兒「直逼191CM爸」真實身高曝光！　洩父女私下互動：滿不熟的

記者傅家妤／綜合報導

歌手信最近與女兒「小丸子」一起參加「成年版爸爸去哪兒」《一路成年》，父女倆首度合體出現在電視節目上，與19歲的小丸子女站在一起，女兒的高度竟直逼191公分的爸爸，一雙大長腿也十分搶鏡，意外掀起了不少熱議，近來信就在節目中公開了女兒真正高度。

▲小丸子的高度已經直逼191公分爸爸。（圖／翻攝自IG／信）

真人秀《一路成年》近日開播，在拍攝該片的前一天，恰巧是小丸子的生日，因此信就特別安排了一場驚喜派對，期間信接受女兒的拷問，被問及對方的鞋碼、身高，全都答對了，「鞋碼是38，身高看心情，好，看妳有沒有駝背，176公分到177公分。」

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▲信公開女兒身高。（圖／翻攝自芒果TV／《一路成年》）

不過，信也坦言自己陪伴女兒的時間並不多，總是在外工作的他，錯過了小丸子的成長時光，也從未出席過女兒的學校家長會，認為自己是個零分的爸爸。不過女兒給信打的分數卻非常高，在最高10分的情況下，爸爸有8分，被扣掉的2分是對方很少陪伴自己，雙方也很少聊天，也沒有什麼共同話題，說到這裡她也忍不住吐槽：「我覺得我們還滿不熟的，所以跟爸爸不太吵架，也沒吵架過，你跟不熟的朋友也不會吵架吧。」

▲小丸子坦言與爸爸不熟。（圖／翻攝自芒果TV／《一路成年》）

父女倆雖然互動不多，但信卻非常瞭解女兒，連過去對方送給他的第一份禮物內容也記得清清楚楚，而對於這次可以單獨與女兒去旅行，他也非常期待，「我們能夠相處這麼多天，我覺得就很開心了，如果在相處這麼多天中，能夠發現很多以前沒發現的事情，那就更開心了。」