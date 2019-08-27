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詹姆士「全臉插滿儀器導線」虛弱躺床！　上傳病照網嚇壞

記者劉宛欣／綜合報導

知名主廚詹姆士擅於製作各式料理，以料理節目活躍於螢光幕前，先前他手頭最多同時握有7個節目，近期更推出了自己的拌麵品牌，最近疑似因為過勞，導致身體健康亮紅燈，27日在臉書上傳一張臉上插滿了儀器導線、神情相當虛弱的照片，嚇壞不少網友。

▲詹姆士貼出臉上佈滿儀器線路和膠帶的照片，嚇壞網友。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

▲詹姆士貼出臉上佈滿儀器線路和膠帶的照片，嚇壞網友。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

詹姆士27日早上在臉書貼出照片，並附上文字：「又來了。」他在照片裡神情憔悴，虛弱地躺在床上，臉上則佈滿儀器導線和膠帶，引來粉絲紛紛留言關心他的身體狀況。他也親自在留言串回覆表示是：「睡眠呼吸中止症復發。」

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▲詹姆士親自在留言串回覆表示自己是：「睡眠呼吸中止症復發」。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

▲詹姆士親自在留言串回覆表示自己是：「睡眠呼吸中止症復發」。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

查詢「馬偕紀念醫院」的資料顯示，睡眠呼吸中止症是一種「睡眠障礙」，以男性、肥胖、酗酒及有服用安眠藥、鎮定劑的人機會較大，而老人患者的比例比青壯年更高。患者會在睡眠中，因不能呼吸而導致睡眠呼吸中止，並常於睡夢中醒來，醒後會恢復正常呼吸。

網友得知他身體狀況不佳後，表示「嚇了一大跳，要好好保重身體」、「 運動跟減重是治療睡眠呼吸中止症最好的方法！祝平安健康！」為他加油打氣，不久後詹姆士的臉書小編也代替他發言表示：「姆士哥只是去做個睡眠檢查，沒事的～他會好好照顧身體，也會繼續介紹各地美食料理，和研發美味的商品，再次謝謝喜歡和支持姆士哥的朋友們～甘溫啊！」

▲臉書小編代替詹姆士發言要粉絲不要擔心。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

▲臉書小編代替詹姆士發言要粉絲不要擔心。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

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詹姆士, 睡眠呼吸中止症

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