贈票／這群人陪你一起闖入《觀落茵》實境鬼屋找出鄭茵聲

娛樂中心／綜合報導

《觀落茵》「這群人」相約在暑假的某個午夜，一起到曾經發生重大案件的鬼屋探險。

一趟熱血的試膽大會，但卻在茵聲的失蹤後徹底變調，現場只遺留一隻布偶為線索...於是「這群人」決定透過觀落陰的方式，「再次」回到現場，尋找失蹤的茵聲......



▲《觀落茵》鬼屋實境逃脫８月３日開始。（圖／【這群人】X Miss GAME提供）

到底《觀落茵》鬼屋實境逃脫挑戰過程中讓你措手不及的是嚇點還是......笑點？！鬼屋實境體驗中藏著滿滿的【這群人】彩蛋，期待粉絲們可以發現這群人安排的驚喜！

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▲▼《觀落茵》劇照。（圖／【這群人】X Miss GAME提供）



==== 參加活動！送你體驗《觀落茵》====

◎活動時間：8/27(二)至8/29(四)止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday星光雲」粉絲團

2.看完影片請在下方留言回答：「你最害怕的鬼屋恐怖情節?」

◎得獎獎項：《觀落茵》入場券一組(2張)

使用時間：8/3(六)-8/31(六)，11:00 – 23:00（最晚入場時間22:30）

使用地點：Miss GAME台北旗艦館（近捷運西門站6號出口，台北市萬華區漢中街24號）

◎得獎公布：8/29（四）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於8/30(五)前臉書私訊ETtoday星光雲粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、身份證字號後四碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F