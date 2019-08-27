記者林彥君／台北報導

有「倒奶主播」之稱的前主播朱琦郁主持的Vidol房產節目《全民攻房戰》，從與百年古蹟龍山寺融合的現代建築到部落客冰蹦拉的網美宅，日前她到飯店介紹新北最高無邊際泳池，換上泳裝大秀身材，卻在戲水乘坐泳圈時慘遭工作人員放水流，讓她怒喊：「你們這些沒良心的人！」

▲朱琦郁在泳池拍照 。（圖／Vidol提供）



朱琦郁2018年初因主持尾牙，穿著性感火辣貼身禮服鞠躬爆紅，姣好的身材一直是眾人關注的焦點，被問到如果節目需要，是否會排斥再度性感上陣，朱琦郁說：「節目是走專業知性的路線，服裝風格也會朝這方向作搭配，總不能設計師很認真的在介紹裝潢，卻因自己的身材模糊焦點。」更自嘲：「我的身材已經過氣了吧！還有人要看嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲朱琦郁主持節目 。（圖／Vidol提供）

不過敬業的她在錄影時，大方換上泳裝享受度假氛圍，大秀姣好身材，讓現場旅客眼睛狂吃冰淇淋，但美麗形象撐不過3秒，下一刻卻在戲水乘坐泳圈時慘遭工作人員放水流，讓她怒喊：「你們這些沒良心的人！都不來救我就對了！」

除播出時與觀眾見面外，朱琦郁平常也常開臉書直播與粉絲互動，擁有20萬粉絲的她表示，很感謝朱粉們都非常支持她，是工作上的動力來源，有些粉絲還會不辭辛勞不論颳風下雨特地到現場駐點盯哨，讓她心疼不已，不過話才一說畢，馬上就發現一名朱粉出現在現場，讓現場工作人員見證朱琦郁圈粉實力！節目將於8月15日起，每周四下午2點播出。

