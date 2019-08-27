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魏妙如颱風天開唱　燈光無預警突暗...下一秒她一看嚇到驚叫！

記者蔡琛儀／台北報導

新加坡創作歌手魏妙如推出EP《如果搬到你的城市裡》，日前在颱風天舉辦新歌音樂會，她唱完魏如萱的《你啊你啊》時，燈光突然全暗，她本來以為是颱風斷電嚇到不行，沒想到突然出現生日蛋糕，才讓她笑說：「好啊好啊！你們真是！」

▲▼ 魏妙如。（圖／魏妙如提供）

▲▼ 魏妙如收到一堆台灣味十足的禮物。（圖／魏妙如提供）

▲▼ 魏妙如。（圖／魏妙如提供）

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她收到在地台灣味九樣好禮，祝福魏妙如能搬到台北這個城市裡，繼續唱好歌給大家聽，禮物有有她喜愛的Tiffiany藍色大同電鍋，祝她事業「蒸蒸日上」、有「台灣貴婦LV」美譽的茄芷條紋網袋，期許她成就「一網打盡」、紅白拖象徵她一步一腳印「步步高升」、台灣好米則希望她的創作「粒粒飽滿」；黃豬公撲滿祝她「存一桶金」；擲筊香皂祝擲出聖杯逢凶化吉「諸事順利」，乖乖餅乾則希望她勤寫歌「乖乖發片」；孔雀餅乾象徵她創作「孔雀開屏」令人驚艷；台灣泡麵則祝她「一泡而紅」，讓她又驚又喜。

一向冷靜沈穩的魏妙如，這趟來台宣傳新作，居然數次遇上地震與颱風的考驗，已練成「老僧入定」狀態，即使地震狂搖也依然好眠，有趣的是，她卻被新加坡家人瘋狂猛扣被吵醒，讓她又好氣又好笑。連颱風天被取消通告也能樂在其中吃泡麵應景度過。

▲▼ 魏妙如。（圖／魏妙如提供）

▲▼ 魏妙如日前開唱兼慶生。（圖／魏妙如提供）

▲▼ 魏妙如。（圖／魏妙如提供）

魏妙如先帶來改編版的《I'm Yours》，並跟大家分享多年前還未發片曾唱live house練膽，台下僅有兩名觀眾的慘事，對照現今座位爆滿，妙如感恩說：「能唱歌給大家聽非常幸福，也很珍惜台下所有的你們！愛你們！」。而在網路上被譽為「星版陳綺貞」的她，也特別演唱了偶像的《台北某個地方》，此外又選唱謝震廷的《燈光》，她說到與這首歌結緣在碧潭的小酒館，因當初首次來台宣傳遇挫折，一個人難過地到小酒吧聽歌解悶，駐唱歌手唱出的歌詞好像有光，讓她深被感動，「我希望自己的音樂也能成為某些人的燈光，而在場的每個支持我的每一個你，其實就是我的燈光！」

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