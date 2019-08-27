私生飯包圍肖戰…突伸鹹豬手「偷襲抓下去」！　影片曝光粉絲氣炸：剁掉

記者李湘文／綜合報導

藝人肖戰因為主演電視劇《陳情令》爆紅，激增大量粉絲，卻也招來不少影響私生活的「私生飯」。最近網路上有影片流出，一群私生飯在肖戰行走時團團包圍，還有人突然一把抓住他的手，讓看到影片的粉絲氣炸大呼「太過分」。

▲肖戰人氣變高，受到的騷擾也多了。（圖／翻攝自微博／X玖少年團肖戰DAYTOY）

影片中，肖戰戴著耳機、拿著一杯飲料，正低著頭要穿過追拍的人群，卻在一片混亂之中，突然被某個人趁機抓住拿飲料的手。雖然只是短短幾秒，但對方近乎騷擾的行為仍激起粉絲怒火，影片引來許多人痛罵「真的好討厭」、「快去剁手」、「私生飯真的很過分了」。

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▲肖戰被粉絲偷襲摸手。（圖／翻攝自微博）

事實上，肖戰最近正忙著拍新戲《餘生，請多指教》，在飯店被私生飯圍堵、騷擾的消息卻層出不窮。他日前還因為被太多人推擠，卡在旋轉門裡動彈不得，也曾為了躲避跟拍在飯店大廳狂奔，照片、影片流出後，令粉絲都看得十分擔心。

▲肖戰因主演《陳情令》走紅，卻因此被不理智粉絲困擾。（圖／WeTV提供）

不過，肖戰對粉絲仍十分客氣，先前還曾錄影片勸導大家，不需要在飯店等他等到那麼晚，「其實內心是很感動的，但是也很擔心」，希望大家不要為了追星影響自己的生活，「這麼晚了，大家還是好好休息，好好注意身體」，委婉勸大家理智一點，也愛惜身體。