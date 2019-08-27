蔡淑臻「慘白造型」超詭異！　曝撞鬼經驗…睡到一半「電視機自動打開」

記者李欣容／台北報導

蔡淑臻在鏡文學驚悚劇場系列中的《打掃》 飾演咄咄逼人的房東太太，劇中對温貞菱的各種逼迫讓網友看了直呼快窒息，被問到是否有撞鬼經驗，她透露有次拍完戲回酒店遇到過電視機自動打開，還安慰自己一定是太累了才會有錯覺，被工作人員稱根本是「蔡大膽」。

▲蔡淑臻一身白讓人有壓迫感。（圖／friDay影音）



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蔡淑臻演出的《打掃》在friDay影音上網友口碑極佳，尤其她在片中一席慘白服裝，看得讓人起雞皮疙瘩，蔡淑臻說，「很意外的，白色在我心中一直是屬於輕盈、純潔且神聖的，但是當我在那個空間的時候，我真的著實感受到一股的壓力。」

▲蔡淑臻拍完《打掃》後開始有潔癖。（圖／friDay影音）

她飾演咄咄逼人的房東太太，要求房客温貞菱要將房間打掃乾淨，甚至下達最後通牒，要進行例行的環境檢查，她氣勢淋漓的演出，讓網友直呼相當有壓迫感。

蔡淑臻自曝演出後竟開始有潔癖，「我開始沒有辦法忍受有髒碗放著不洗、地板不吸、衣服不收、桌子很亂、有灰塵、有廚房味。」若家中環境髒亂，還會影響到心情。

適逢鬼月，被問及有無特殊撞鬼經驗？蔡淑臻透露曾經有次拍戲後回到酒店，在睡覺時隱約察覺電視機自動打開，吹風機自動開啟，但她不害怕，還會跟自己解釋是當天工作太累了，讓工作人員稱她是「蔡大膽」。