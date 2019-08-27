ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男女間真有純友誼？4星座男「不拒絕」就是有鬼！　唐綺陽：他們能有三妻四妾

記者阮巧雯／綜合報導

男女之間真的有純友誼存在嗎？比起女生，男生總是拿捏不好和所謂「青梅竹馬」、「紅粉知己」間的互動和關係，不懂得避嫌，一不小心就惹毛女友卻渾然不知。唐綺陽就在節目上列出12星座男，面對何種情況，會優柔寡斷讓心懷不軌的「紅粉知己」有機可趁。

▲▼12星座男濫好人行為。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲開創星座男有自己一套人情世故邏輯，認為只是舉手之勞沒什麼，會出現濫好人行為。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

第一組屬於開創星座的牡羊、巨蟹、天秤和摩羯，這4個星座都有濫好人嫌疑，為了保持良好形象，認為「人在江湖飄，禮數要周到」，因此習慣對他人要好一點，加上他們本身就滿愛照顧別人，只要碰到求助拜託，基本上不會拒絕。所以這4個星座的另一半就比較辛苦，你們的相處時間會被犧牲掉，他們有自己一套人情世故邏輯，對他們來說濫好人行為只是「舉手之勞」。

請繼續往下閱讀...

▲▼12星座男濫好人行為。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲變動星座男就算做了讓另一半覺得逾矩的事，認為只要自己心裡沒鬼就可以。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

再來是變動星座雙子、雙魚、處女和射手，他們就是「接受範圍太廣、太無所謂」，認為自己「光明磊落」沒什麼見不得人，就算今天送了女同事回家，在女朋友眼裡是逾矩的事，他們也覺得「我沒有鬼就好了」。這4個星座總是抱持著，就算對方有其他想法，只要我沒有就好了！純粹慈悲心發作。

▲▼12星座男濫好人行為。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲固定星座男只要有點優柔寡斷或是拒絕不了，肯定自己心裡有點鬼。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

如果男朋友或老公是固定星座的金牛、獅子、天蠍和水瓶，就要注意了，這組星座只要有點優柔寡斷或拒絕不了，肯定就是自己心裡有點鬼！因為他們滿享受被別人喜歡、看重的感覺，而且被另一半抓到或看出來還會「見笑轉生氣」！唐綺陽也表示，這4個星座非常自我，如果沒有意思，根本就懶得搭理對方，更說道：「這組星座如果生在古代會很幸福，三妻四妾他通通都可以有。」

▲▼12星座男濫好人行為。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽表示這4個星座男很享受被他人喜歡的感覺，如果本身沒意思，根本就懶得理對方。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲12星座男對「紅粉知己」的純友誼。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

推薦閱讀

雪莉身後驚見詭異白衣女！　「黑髮遮臉+眼神死」網嚇歪：他X那是誰

雪莉身後驚見詭異白衣女！　「黑髮遮臉+眼神死」網嚇歪：他X那是誰

7歲亞歷買小吃「我要大薯條」　老闆困惑：我們沒賣…媽一看實物笑翻！

7歲亞歷買小吃「我要大薯條」　老闆困惑：我們沒賣…媽一看實物笑翻！

小S超市買蔥…糗拿成「這個」　體積長相差很大！網笑：這頓飯吃得了嗎

小S超市買蔥…糗拿成「這個」　體積長相差很大！網笑：這頓飯吃得了嗎

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐綺陽, 女人我最大, 12星座

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蘇晏霈鬆口和王建復「關係很好」　製作人爆：他情人節來探班
  2. 地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台
  3. 9m88狂愛「不老男神」！　被轉台1秒就爆哭
  4. 詹姆士「全臉插滿儀器導線」虛弱躺床！　上傳病照網嚇壞
  5. 等了25年！陳潔儀宣佈來台開唱　「超凍齡近照」曝光
  6. Mnet保證《Queendom》票數一定公正：我們不會惡魔剪輯
  7. 驚見大咖歌手齊聚「做這事」！　蕭煌奇傻了：怎麼沒揪我
  8. 信19歲女兒「直逼191CM爸」真實身高曝光！　洩父女私下互動：滿不熟的
  9. 贈票／這群人陪你一起闖入《觀落茵》實境鬼屋找出鄭茵聲
  10. 漫威證實《永恆族》首位男同志英雄！「已婚、出櫃、跟家人一起住」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366