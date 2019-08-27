男女間真有純友誼？4星座男「不拒絕」就是有鬼！　唐綺陽：他們能有三妻四妾

記者阮巧雯／綜合報導

男女之間真的有純友誼存在嗎？比起女生，男生總是拿捏不好和所謂「青梅竹馬」、「紅粉知己」間的互動和關係，不懂得避嫌，一不小心就惹毛女友卻渾然不知。唐綺陽就在節目上列出12星座男，面對何種情況，會優柔寡斷讓心懷不軌的「紅粉知己」有機可趁。

▲開創星座男有自己一套人情世故邏輯，認為只是舉手之勞沒什麼，會出現濫好人行為。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

第一組屬於開創星座的牡羊、巨蟹、天秤和摩羯，這4個星座都有濫好人嫌疑，為了保持良好形象，認為「人在江湖飄，禮數要周到」，因此習慣對他人要好一點，加上他們本身就滿愛照顧別人，只要碰到求助拜託，基本上不會拒絕。所以這4個星座的另一半就比較辛苦，你們的相處時間會被犧牲掉，他們有自己一套人情世故邏輯，對他們來說濫好人行為只是「舉手之勞」。

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▲變動星座男就算做了讓另一半覺得逾矩的事，認為只要自己心裡沒鬼就可以。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

再來是變動星座雙子、雙魚、處女和射手，他們就是「接受範圍太廣、太無所謂」，認為自己「光明磊落」沒什麼見不得人，就算今天送了女同事回家，在女朋友眼裡是逾矩的事，他們也覺得「我沒有鬼就好了」。這4個星座總是抱持著，就算對方有其他想法，只要我沒有就好了！純粹慈悲心發作。

▲固定星座男只要有點優柔寡斷或是拒絕不了，肯定自己心裡有點鬼。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

如果男朋友或老公是固定星座的金牛、獅子、天蠍和水瓶，就要注意了，這組星座只要有點優柔寡斷或拒絕不了，肯定就是自己心裡有點鬼！因為他們滿享受被別人喜歡、看重的感覺，而且被另一半抓到或看出來還會「見笑轉生氣」！唐綺陽也表示，這4個星座非常自我，如果沒有意思，根本就懶得搭理對方，更說道：「這組星座如果生在古代會很幸福，三妻四妾他通通都可以有。」

▲唐綺陽表示這4個星座男很享受被他人喜歡的感覺，如果本身沒意思，根本就懶得理對方。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲12星座男對「紅粉知己」的純友誼。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）