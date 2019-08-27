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宇宙人福岡享豔遇　方Q爽被日本妹搭訕...小玉竟是大叔的菜！

記者蔡琛儀／台北報導

宇宙人「再陪我玩十年」巡迴演唱會日前唱到福岡，演出前一天3人去體驗福岡著名的「屋台」文化，也就是日本的路邊攤，沒想到方Q被來自東京的日本可愛女孩搭話，方Q抓緊機會邀對方隔天來看演唱會，「本來她是和我的日本朋友聊天，後來我就用破日文加英文加入一起聊，但她說隔天要回東京沒辦法來看演唱會，我就改跟她宣傳宇宙人9月的在東京演出。」

▲▼ 宇宙人。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人在福岡體驗有名的「屋台」，以及美食。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 宇宙人。（圖／相信音樂提供）

小玉也被一名來自大阪的38歲大叔稱讚「很帥、很像大學生」，他被稱讚得不知所措，只好回了「哈茲卡喜（日文：害羞）」；而店員看大家從台灣來，也好奇跟宇宙人聊天，聊到快打烊時還播了宇宙人的歌，讓宇宙人又驚又喜。這次的屋台體驗，讓他們覺得自己很像日劇男主角，阿奎笑說：「日劇裡的人都會在失戀、談生意的時候出現在屋台，看到一排屋台覺得很有趣。」

宇宙人一步一腳印，3人回憶剛開始在海外開唱，門票完售不易，如今場場完售，破了自身紀錄，讓他們感到無比欣慰，主唱小玉說，還記得在北京場時，有歌迷給他看了連續3年看演唱會的照片，照片中的宇宙人越來越小，周圍的觀眾越來越多，小玉表示真的很感動，很感謝歌迷一直陪伴大家。

▼ 宇宙人唱進福岡。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人。（圖／相信音樂提供）

除了方Q，宇宙人巡演行程相當滿，常常清晨4、5點就集合前往場館，唱到很晚後再早起到下一個場地繼續唱，儘管身體疲累，但宇宙人看到巡演滿滿的歌迷疲憊就一掃而空，接下來宇宙人將前往南京、蘇州、上海、香港、仙台開唱，也同時為明年2月8日小巨蛋演唱會準備中。

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