竇智孔一張照片...老婆哭了「你這樣委屈嗎」　他樂園扮公主露事業線跳舞

記者林彥君／台北報導

竇智孔、郭彥均和舞陽搭檔主持東森超視《請問 今晚住誰家》一行人體驗打工換宿，除在馬場當鏟屎官外，更在樂園裡扮女裝逗樂遊客，竇智孔首次穿上公主裝跳舞，彆扭的他自虧超弱，「我明明是會跳舞的，但若要我穿海盜裝跳，那簡直是輕而一舉！」

▲舞陽、竇智孔和郭彥均扮女裝。（圖／竇智孔提供）

拍攝完後，竇智孔把照片傳給老婆幃幃看，結果幃幃心疼地哭了，回他：「你為了我們做這樣的事情，會不會覺得委屈？」竇智孔回，「在節目中我體驗了不一樣的生活，能夠帶給觀眾開心，我也覺得開心。」

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竇智孔透露這次在節目中體驗打工換宿，從在馬場安排備馬、清馬廄與把馬刷乾淨、倒馬糞等工作，一早要先去檢查所有遊樂設施有無故障，包含怎麼設定、怎麼上油、怎麼檢查每一個螺絲等，「對我來說都是全新的體驗，這些是我平常看不到的，更不用說扮女裝了。」

▲竇智孔主持外景。（圖／翻攝自竇智孔臉書）



竇智孔近期因老婆幃幃一句，「你是不是開始減重了？」激勵自己要在晚上孩子入睡後及早上孩子睡醒前時去運動，持續大半年後體脂肪從24%下降到13%，正當自己認為減脂有成時，打著赤膊在老婆旁雀躍地轉圈，卻被幃幃虧，「我在認識你時，你的體脂只有9%！」於是自己又默默地去運動。

▲竇智孔（左）扮女裝。（圖／竇智孔提供）

