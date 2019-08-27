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YG爆練習生大量出走潮！未出道男團成員TREASURE 13也在內

記者吳孟庭／綜合報導

捧紅BIGBANG、2NE1的南韓YG娛樂公司，歷經勝利、前社長楊賢碩（梁鉉錫）醜聞後，股價下探谷底，公司正在培訓的練習生也動搖，傳出紛紛打算離巢，連還沒出道的新男團TREASURE 13成員也傳不玩了！

▲YG爆練習生大量出走潮！未出道男團成員TREASURE 13也在內。（圖／翻攝自TREASURE 13臉書）

▲YG爆未出道男團成員TREASURE 13也打算出走。（圖／翻攝自TREASURE 13臉書）

TREASURE 13是YG透過選秀節目《YG寶石盒》選出來最終的13名成員，共分為兩隊TREASURE與MAGNUM，原本預計在今年7月出道，遇上YG大型醜聞連環爆，連已經被選上的團員都動搖。

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根據韓媒《edaily》報導，有不只一位YG練習生正打算轉移至其他經紀公司，而正在跟YG娛樂協商解約，根據採訪的相關人士表示，「現在這些練習生不是已經簽到其他公司，就是合約已經協商完成，準備簽去其他公司的路上。」而這些打算離開的人當中，有TREASURE 13的成員，也有前不久才出演《Produce X 101》的練習生。

▲YG娛樂選秀節目《YG寶石盒》。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

▲TREASURE 13透過《YG寶石盒》選出，本來預計7月出道。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

據了解，即使是還沒出道的練習生也會和公司簽約，雖然依舊每家公司的規定不同，但基本上都會以一年一約方式簽約，因此不少練習生合約到期後轉往其他公司，在業界是非常正常不過的事情。然而同時間大量轉移，連已經被選為出道成員還提出解約，就是比較罕見的狀況。

YG從勝利事件、YG前社長楊賢碩涉嫌性招待與賭博，再加上iKON隊長B.I惹上染毒疑雲導致他退團，不只讓粉絲信心破裂，也大大影響旗下藝人與練習生的信心，目前雖然正常推出WINNER秦禹以及VIIBI（權玄彬）solo專輯，但TREASURE 13出道日期依舊未有下文，也讓粉絲非常擔心。

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關鍵字

YG寶石盒, YG, TREASURE 13, 勝利, B.I, 日韓風

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