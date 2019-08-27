ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宣美遭酸「自創曲只有掛名」！　公開作曲細節打臉：真的很傷心

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手宣美自Wonder Girls解散後，單飛後成績亮眼，以《Gashina》、《Siren》等人氣歌曲受到大眾的喜愛，躍升為一線Solo女歌手，27日以自創曲《LALALAY》回歸歌壇，在回歸記者會上正面回應了「自創曲只是掛名」的惡評。

▲宣美27日以自創曲《LALALAY》回歸歌壇。（圖／翻攝自IG／宣美）

▲宣美27日以自創曲《LALALAY》回歸歌壇。（圖／翻攝自IG／宣美）

經紀公司於7月底釋出宣美將以自創曲回歸的消息後，雖然許多網友留言表示期待，但也出現了不少酸民留言，其中有名網友批評：「不單只是宣美，大部分的偶像們對於自創曲其實都沒有什麼貢獻，只是搭編曲者共同作曲的便車。」並且引來不少人的附和。

請繼續往下閱讀...

當時宣美看到此篇留言，便忍不住截圖上傳至Instagram寫下回應：「不管是以什麼樣的形態展現，製作和創作都是一項困難重重的工作，所以在很多方面都需要別人的幫助。」並表示自己並不是單純為了將名字掛在專輯作曲者欄目上，強調「歌詞、旋律、編曲、專輯的製作過程，每一個環節都經過深思熟慮、反復琢磨、反復修改」，最後呼籲：「希望對我或大部分偶像的創作曲都是掛名的個人偏見，不要成為既定事實。」

▲宣美看到酸民留言，截圖上傳至Instagram寫下回應。（圖／翻攝自IG／宣美）

▲宣美看到酸民留言，截圖上傳至Instagram寫下回應。（圖／翻攝自IG／宣美）

27日回歸記者會上，宣美再度對此發表想法，表示這次主打歌是與DJ Frants共同創作，而共同創作在音樂創作上是很常見的，完成一首曲子有分很多部分的作業，強調她認為這些作業必須要精細分工，才能產出更好的作品，並說：「希望大家不要單方面評論『偶像』自創曲只是掛名、只是動動手指頭，真的令人很傷心。」本次的主打曲分工也跟之前一樣，自己是主要創作，負責旋律和作詞，編曲則是由DJ Frants負責。

對此，網友表示「經紀公司一說要提告那些人就刪留言不見了」、「酸民動動手指頭，從沒想過帶給別人的傷害」、「宣美從Wonder Girls時期就寫了很多歌」，表達對宣美回應的正面評價。

推薦閱讀

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宣美, LALALAY, WonderGirls

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蘇晏霈鬆口和王建復「關係很好」　製作人爆：他情人節來探班
  2. 地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台
  3. 9m88狂愛「不老男神」！　被轉台1秒就爆哭
  4. 詹姆士「全臉插滿儀器導線」虛弱躺床！　上傳病照網嚇壞
  5. 等了25年！陳潔儀宣佈來台開唱　「超凍齡近照」曝光
  6. Mnet保證《Queendom》票數一定公正：我們不會惡魔剪輯
  7. 驚見大咖歌手齊聚「做這事」！　蕭煌奇傻了：怎麼沒揪我
  8. 信19歲女兒「直逼191CM爸」真實身高曝光！　洩父女私下互動：滿不熟的
  9. 贈票／這群人陪你一起闖入《觀落茵》實境鬼屋找出鄭茵聲
  10. 漫威證實《永恆族》首位男同志英雄！「已婚、出櫃、跟家人一起住」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366