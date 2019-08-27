宣美遭酸「自創曲只有掛名」！　公開作曲細節打臉：真的很傷心

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手宣美自Wonder Girls解散後，單飛後成績亮眼，以《Gashina》、《Siren》等人氣歌曲受到大眾的喜愛，躍升為一線Solo女歌手，27日以自創曲《LALALAY》回歸歌壇，在回歸記者會上正面回應了「自創曲只是掛名」的惡評。

▲宣美27日以自創曲《LALALAY》回歸歌壇。（圖／翻攝自IG／宣美）

經紀公司於7月底釋出宣美將以自創曲回歸的消息後，雖然許多網友留言表示期待，但也出現了不少酸民留言，其中有名網友批評：「不單只是宣美，大部分的偶像們對於自創曲其實都沒有什麼貢獻，只是搭編曲者共同作曲的便車。」並且引來不少人的附和。

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當時宣美看到此篇留言，便忍不住截圖上傳至Instagram寫下回應：「不管是以什麼樣的形態展現，製作和創作都是一項困難重重的工作，所以在很多方面都需要別人的幫助。」並表示自己並不是單純為了將名字掛在專輯作曲者欄目上，強調「歌詞、旋律、編曲、專輯的製作過程，每一個環節都經過深思熟慮、反復琢磨、反復修改」，最後呼籲：「希望對我或大部分偶像的創作曲都是掛名的個人偏見，不要成為既定事實。」

▲宣美看到酸民留言，截圖上傳至Instagram寫下回應。（圖／翻攝自IG／宣美）

27日回歸記者會上，宣美再度對此發表想法，表示這次主打歌是與DJ Frants共同創作，而共同創作在音樂創作上是很常見的，完成一首曲子有分很多部分的作業，強調她認為這些作業必須要精細分工，才能產出更好的作品，並說：「希望大家不要單方面評論『偶像』自創曲只是掛名、只是動動手指頭，真的令人很傷心。」本次的主打曲分工也跟之前一樣，自己是主要創作，負責旋律和作詞，編曲則是由DJ Frants負責。

對此，網友表示「經紀公司一說要提告那些人就刪留言不見了」、「酸民動動手指頭，從沒想過帶給別人的傷害」、「宣美從Wonder Girls時期就寫了很多歌」，表達對宣美回應的正面評價。