砸百萬開餐廳壓力大！　何依霈看身心科求助：做夢都在想事情

記者李欣容／台北報導

女星何依霈去年8月砸百萬在東區開了一家日式清酒餐廳「MURA」，今年店裡重新裝潢再出發，業績蒸蒸日上，但她卻壓力大到去看身心科，醫生除了開給她鎮定劑外，還建議她去看心理醫生。

▲何依霈帶雞湯響應捐血活動。（圖／何依霈提供）

何依霈今（27日）帶著店裡的雞湯響應富邦慈善基金會愛心捐血活動，體重從沒超過45公斤的她無法捐血，在現場親力親為替民眾盛湯，她驕傲說，這鍋雞湯從上星期五就開始準備，花了15個小時，熬煮10種以上蔬菜，再搭配雞腿肉，讓每個人喝了都能有溫暖的感覺。

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▲何依霈訪問時落淚。（圖／何依霈提供）

自從餐廳改裝潢後，生意比以前還要好，每個月也都搭配不同活動吸引客人，但何依霈卻因此壓力更大，聊沒兩句就落淚：「就像你接到一部夯戲，觀眾很喜歡，但是下一部戲他們還會喜歡你嗎，就是這種感覺，萬一下一檔活動客人不喜歡怎麼辦。」就連睡覺都會夢到白天還沒想完的公事，醒來後還會繼續想。

▲何依霈本想過退出經營，結果卻成為最大股東。（圖／何依霈提供）

有次她和好姐妹約吃下午茶，本來是開心聚餐，卻讓她想起自己已經有好久沒有這樣放鬆過，竟又哭了起來，就連在臉書看到收容所的狗狗她都會淚崩，每次這樣好友都會虧她，「妳有沒有帶藥！趕快先吃。」

何依霈坦言景氣真的不好，周遭餐廳一間間收掉，她擔心「人群」流失影響生意，場內外大小事她都一手包辦，但認為自己能力有限，「真的是隔行如隔山，我現在覺得當演員好幸福啊！」不過何依霈的餐廳無論裝潢還是食材都很講究，相信能靠口碑越做越大。