記者蔡琛儀／台北報導

有「帥氣巨人」封號的邱孟昊近日改名孟澔，他今天以一身帥氣郵差造型出席「PChome&i郵箱24小時取貨」記者會，他透露自己被好友稱是「網購狂」，高中時更曾花10萬元，網購一張麥可喬登的收藏卡，結果被父母發現後狠打一頓，還被罰跪家門前的碎石馬路上，雙膝跪到破皮。

▲▼ 孟澔以帥氣郵差造型現身 。（圖／i郵箱提供）

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孟澔說自己喜歡宅在家，幾乎所有物品都在電腦與手機上解決，他笑說因為爸爸經常誤將領物通知單，錯看成廣告信丟到資源回收，所以他很常跑到郵局去，「到最後我家附近的郵局人員只要看到我，就會說你又來失物招領了！」

孟澔除了曾花10萬元網購麥可喬登特別珍藏卡，有次買了漫威的超人四角平口褲，但卻一直等不到貨，某天回家卻驚見大樓的公告欄，高掛著超人內褲，「當下又驚又迷惑是我的嗎，隔了幾天終於鼓起勇氣詢問大樓管理員，怎料管理員天兵的說因為收件時下大雨包裝袋受潮撕碎，存根也不慎遺失了，因此才想出奇招，讓我聽得臉上直冒三條線，更無奈的是自此之後，每次碰到該管理員都會被叫超人先生，讓我超尷尬的，直到該管理員調職，我才脫離超人先生的惡夢。」

▲▼ 孟澔和網路女神蓓蓓 。（圖／i郵箱提供）

孟澔由大螢幕轉戰創作歌手，由模特兒、戲劇入行的他，這陣子最常被問到的話就是：「你會唱歌哦？」他自曝當初入行時本來就想當歌手，但因為家人反對演藝工作，因此瞞著家人選擇比較低調的模特兒拍照與劇團的演出，但最後還是被發現。他坦言入行至今從沒放棄歌唱夢，這次新歌第一時間有給媽媽聽，媽媽讚不絕口，才讓我稍微放心。