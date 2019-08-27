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阿達劇中霸凌「這群人」尼克　超扯劇本⋯他竟反謝對方

記者許逸群／台北報導

狼谷競技台《Game什麼東西》這次邀來當紅YouTuber「這群人」成員之一的尼克，跟主持人阿達及電玩正妹群一起打遊戲、演短劇。豈料在短劇中，阿達自爆曾霸凌尼克的往事，尼克非但不記仇，還把阿達當作神來看，頻頻表達感激之情！

▲▼阿達與尼克演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

▲阿達與尼克演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

短劇一開始，阿達便自招小時候常霸凌尼克，結果尼克卻主動來訪，讓阿達很擔心對方要來報仇，還穿上一身裝備怕被尼克暴打。豈料尼克一現身，正妹們紛紛認出尼克就是目前正夯的斜槓青年！戲中的尼克不但常常到處演講，還是投資理財新秀、文學創作家。

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當大家請教尼克把斜槓每件事情都做好的秘訣時，尼克娓娓道來當年被阿達霸凌的過往：「小時候我是一個很內向的人，幾乎不敢在別人面前表現自己，達哥常逼我上台表演，大家都把我當笑話來看，只能閉著眼睛忍耐，當大家都不存在。」

▲▼阿達與尼克演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

▲劇情相當曲折。（圖／狼谷競技台提供）

阿達甚至還為了跟全班出去玩，留下尼克一個人幫全班40個人寫作文作業，一個題目要變出40種不同版本，讓他寫到在教室裡哭。不只如此，阿達還常使喚他跑腿買東西，20元的麵包只給尼克10元，後來還變本加厲給50元要買150元的東西，還叫他錢不夠自己想辦法。

▲▼阿達與尼克演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

▲尼克的演技相當精湛。（圖／狼谷競技台提供）

大家聽了這些故事相當憤慨，紛紛數落阿達太過分時，沒想到尼克突然對阿達鞠躬：「如果能回到當初的話，想跟達哥說一聲『謝謝你！』」同時還一把用力抱住阿達，還稱「達哥是我的伯樂」。兩人有來有往的演出與反應獲得眾人好評。

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阿達, 尼克, 這群人尼克

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