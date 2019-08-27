遭親生母親賞巴掌！賴雅妍「怒甩門」不到1天⋯低頭道歉了

記者洪文／台北報導

藝人賴雅妍在新片《花椒之味》飾演劉瑞琪的女兒，兩人因不懂得溝通，造成母女關係緊繃。談起現實生活的自己，她透露，小時候曾因頂嘴遭媽媽賞巴掌，讓她當場怒回：「妳知道呼巴掌很不給人面子嗎？」接著甩門賭氣，具體吵架原因已不清楚，但她笑說：「肚子餓知道要道歉。」

▲導演麥曦茵、賴雅妍、劉瑞琪出席《花椒之味》媒體茶會。（圖／記者林敬旻攝）



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雖然在《花椒之味》跟媽媽關係緊繃，賴雅妍坦承，現實生活中跟媽媽沒有那麼決裂，不過從小到大住在一起，難免講話會稍微不耐煩。此次演出之後，她開始檢討過去和媽媽的相處方式，稍微更加慎重，「反省所有的應對進退、沒大沒小和沒禮貌。」

▲賴雅妍。（圖／記者林敬旻攝）



劉德華此次在《花椒之味》友情客串，賴雅妍笑說，見到對方不敢露出迷妹狀態，接著用少女聲音說：「他有跟我握手！」不過他雖然戲分只有一天，可是沒忘記照顧到每一個人。一起受訪的劉瑞琪透露，媽媽很迷戀劉德華，很遺憾沒機會去香港跟天王接觸。

▲劉瑞琪。（圖／記者林敬旻攝）



《花椒之味》口碑爆棚，鄭秀文、鍾鎮濤、賴雅妍都被看好有得獎機會。然而大陸國家電影局宣布陸片不參加今年金馬，不少香港片商跟進，導演麥曦茵被問此次是否無緣金馬，她表示：「我們都是被公司告知參加影展的結果。」會覺得可惜嗎？她僅發出語助詞：「嗯...。」未再多做回應。

《花椒之味》將於9月12日上映。

▲導演麥曦茵。（圖／記者林敬旻攝）