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小鐘搶外景王稱號　感性時段「塞冷笑話」秒遭網友退讚

記者許逸群／台北報導

公視《一呼百應》邀請到小鐘、鮪魚、李易與王少偉4位外景主持人一起搶獎金。開場時，兩隊人馬互相爭搶「外景王」的稱號，小鐘忍不住趁機講了個冷笑話卻慘遭5位網友退讚！

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲《一呼百應》邀請外景節目主持人一同鬥智。（圖／公視提供）

本周節目主題為「最強外景王大亂鬥」，王少偉表示，他和李易兩人是名副其實的外景王，因為他們從來都沒有主持過棚內節目。小鐘一聽立刻回嗆自己才是真正外景出身，雖然是由男子團體「咻比嘟華」出道，但第一個主持的節目就是外景節目《校園美女照過來，阿錄吧！》。

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▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲▼小鐘、鮪魚、李易與王少偉分組對抗。（圖／公視提供）

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

提到過往的節目，小鐘還在現場示範當初開場的slogan，卻慘遭眾人嫌棄，王少偉還說：「這個一講出來網友都沒有共鳴！」小鐘馬上指著主持人吳姍儒撇清「這都是她爸爸（吳宗憲）想的！」吳姍儒連忙代父向觀眾道歉，連說了兩次對不起笑翻全場。

小鐘坦承自己很少看書，因為幾乎都在旅行。他跟大家分享在蒙古看到大自然公鹿時深受感動，原本以為是很感性的深度分享，沒想到他下一秒又把公鹿說成高速公路的冷笑話。搞笑的是，接下來介紹加入遊戲的網友時，竟發現選擇加入小鐘這隊的網友人數，在聽完冷笑話後立刻減少了5位。

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