尼克認了「和Ashly進入冷靜階段」！　籌備婚禮「犯大忌」…網秒懂：祝福

記者潘慧中／綜合報導

「這群人」成員尼克與女友Ashly交往多年，終於在1月求婚成功，怎料7個月後因籌備婚事大吵，女方一氣之下獨自出國，他則故作輕鬆地說：「我一個人也會很好。」影片2天前上傳至今，粉絲都很關心小倆口的感情狀態，直到27日妹妹代替他在Instagram發聲：「尼克跟Ashly已經進入到一個雙方冷靜的階段。」

▲▼Ashly是尼克的未婚妻。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）



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尼克妹妹首先感謝所有粉絲的私訊關心，哥哥和Ashly雖然因籌備婚事起了爭執，但雙方目前的情緒都轉為冷靜，至於有網友批評哥哥「有時間打電動卻沒時間籌備婚禮」，她表示哥哥已經有反省了，「人不是沒有時間規劃，而是有沒有心去規劃。」

▲尼克妹妹代替他發聲。（圖／翻攝自Facebook／這群人尼克）



關於這支影片中，尼克與Ashly剛好各自有拍攝畫面，一度被懷疑是否事先set好的部份，對此，妹妹解釋自己的確有和他討論是否要拍「尼克單身生活」的影片，Ashly會拍影片純屬巧合，「後來她將檔案傳給我，我也嚇到居然這麼巧，索性我也將這個巧合剪在一起。」

▲尼克已經有反省了。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）



此外，由於在下集預告中，Ashly不但委屈大哭，尼克更抱怨：「在一起妳都覺得理所當然」，疑似發生正面衝突，讓外界更好奇是否真的出現分手危機。為了不讓粉絲擔心，原本預訂31日上傳的下集影片，尼克妹妹決定提前到28日晚上發佈，「真的不好意思。」網友看了也紛紛送上祝福：「會挺過來的！床頭吵床尾合啦！」

尼克IG全文：

尼克妹：謝謝大家的關心以及私訊來信，尼克跟ASHLY已經進入到一個雙方冷靜的階段，尼克也有反省人不是沒有時間規劃，而是有沒有心去規劃，關於雙方都剛好拍影片這事，我跟尼克確實有討論要不要拍成尼克單身生活影片，ASHLY會拍影片完全是巧合，後來他將檔案傳給我，我也嚇到居然這麼巧，索性我也將這個巧合剪在一起，總之，為了不讓大家繼續擔心，原定在8/31上的下集內容，提早到8/28晚上6點上片，真的不好意思。