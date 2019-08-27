ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

尼克認了「和Ashly進入冷靜階段」！　籌備婚禮「犯大忌」…網秒懂：祝福

記者潘慧中／綜合報導

「這群人」成員尼克與女友Ashly交往多年，終於在1月求婚成功，怎料7個月後因籌備婚事大吵，女方一氣之下獨自出國，他則故作輕鬆地說：「我一個人也會很好。」影片2天前上傳至今，粉絲都很關心小倆口的感情狀態，直到27日妹妹代替他在Instagram發聲：「尼克跟Ashly已經進入到一個雙方冷靜的階段。」

▲▼Ashly是尼克的未婚妻。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）

請繼續往下閱讀...

尼克妹妹首先感謝所有粉絲的私訊關心，哥哥和Ashly雖然因籌備婚事起了爭執，但雙方目前的情緒都轉為冷靜，至於有網友批評哥哥「有時間打電動卻沒時間籌備婚禮」，她表示哥哥已經有反省了，「人不是沒有時間規劃，而是有沒有心去規劃。」

▲▼尼克。（圖／翻攝自Facebook／這群人尼克）

▲尼克妹妹代替他發聲。（圖／翻攝自Facebook／這群人尼克）

關於這支影片中，尼克與Ashly剛好各自有拍攝畫面，一度被懷疑是否事先set好的部份，對此，妹妹解釋自己的確有和他討論是否要拍「尼克單身生活」的影片，Ashly會拍影片純屬巧合，「後來她將檔案傳給我，我也嚇到居然這麼巧，索性我也將這個巧合剪在一起。」

▲尼克已經有反省了。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）

此外，由於在下集預告中，Ashly不但委屈大哭，尼克更抱怨：「在一起妳都覺得理所當然」，疑似發生正面衝突，讓外界更好奇是否真的出現分手危機。為了不讓粉絲擔心，原本預訂31日上傳的下集影片，尼克妹妹決定提前到28日晚上發佈，「真的不好意思。」網友看了也紛紛送上祝福：「會挺過來的！床頭吵床尾合啦！」

尼克IG全文：

尼克妹：謝謝大家的關心以及私訊來信，尼克跟ASHLY已經進入到一個雙方冷靜的階段，尼克也有反省人不是沒有時間規劃，而是有沒有心去規劃，關於雙方都剛好拍影片這事，我跟尼克確實有討論要不要拍成尼克單身生活影片，ASHLY會拍影片完全是巧合，後來他將檔案傳給我，我也嚇到居然這麼巧，索性我也將這個巧合剪在一起，總之，為了不讓大家繼續擔心，原定在8/31上的下集內容，提早到8/28晚上6點上片，真的不好意思。

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

許維恩「窩男友胸膛」約會私照被PO上網！　頭靠頭調情…呂銳隔空告白閃炸

許維恩「窩男友胸膛」約會私照被PO上網！　頭靠頭調情…呂銳隔空告白閃炸

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

元元「搖珍奶」狂晃超兇雪球！　他環抱扣襯衫「手大幅抖動」…Lulu：別這樣

元元「搖珍奶」狂晃超兇雪球！　他環抱扣襯衫「手大幅抖動」…Lulu：別這樣

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

高富帥「買房送妳爸媽」才見3次狂追曾智希！　媽勸：可以嫁了…結果根本騙局

高富帥「買房送妳爸媽」才見3次狂追曾智希！　媽勸：可以嫁了…結果根本騙局

兒子幼稚園打架！高山峰「一個念頭」驚覺不對勁　就醫被告知…「有語言障礙」

兒子幼稚園打架！高山峰「一個念頭」驚覺不對勁　就醫被告知…「有語言障礙」

Circus「解散真相」5年後終於說出口！　他爆「個性不合」…憲哥：我可以證明

Circus「解散真相」5年後終於說出口！　他爆「個性不合」…憲哥：我可以證明

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

尼克, 這群人, Ashly, 老陳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 遭親生母親賞巴掌！賴雅妍「怒甩門」不到1天⋯低頭道歉了
  2. VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」
  3. 專訪／Lulu錄完《聲林2》倒在客廳哭暈　「我表現只有1分」：不足以掛齒
  4. 小鐘搶外景王稱號　感性時段「塞冷笑話」秒遭網友退讚
  5. 尼克認了「和Ashly進入冷靜階段」！　籌備婚禮「犯大忌」…網秒懂：祝福
  6. 台泰混血男星加入《大時代》　惡補台語苦喊：中文都說不好了！
  7. 《天氣之子》代表日本角逐2020奥斯卡！新海誠感謝：無比光榮
  8. 戰爭與人生都是騙局《全面攻佔3：天使救援》不負期待的爆米花爽片
  9. 動力火車清晨4點出任務！　挑戰網美照「肢體全僵硬」
  10. 蔡依林側身超兇「G球撐爆細肩背心」　粉絲羞問：我該看哪裡！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366