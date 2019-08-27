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專訪／Lulu錄完《聲林2》倒在客廳哭暈　「我表現只有1分」：不足以掛齒

記者林彥君／專訪

黃路梓茵（Lulu）主持ETtoday《聲林之王2》和導師蕭敬騰（老蕭）、林宥嘉組成超強陣容，她在節目中的代表是「花仙子」，適時的出現撫慰選手的情緒，Lulu爽朗地大笑說：「我覺得我很重要！在台上很瘋，台下說些有的沒的，有選手說『看到Lulu可以放鬆、沒那麼緊張』，我就是有種邪教的感覺，給人力量。」

▲▼ 聲林之王，COCO，李玟，LuLu 。（圖／記者徐文彬攝）

▲Lulu主持《聲林2》緊抱飛行導師COCO。（圖／記者徐文彬攝）

Lulu透露在主持第一季時，因首次和蕭敬騰及林宥嘉合作，也是第一次面對大舞台，自己的心情其實比選手還緊繃，「我一邊安慰選手，其實是我自己很緊張。」後來和老蕭林宥嘉越來越熟悉，加上她今年獨自扛下金曲獎主持棒，獲得各界好評，在《聲林2》主持時她有不一樣的感受，自在的享受工作氛圍，照顧每一位選手，盡力搞笑讓選手放鬆。

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▲Lulu。（圖／ETtoday）

▲Lulu在節目中代表「花仙子」。（圖／ETtoday）

Lulu在錄影時總是掛心要顧及他人，其實她有嚴重的拇指外翻。Lulu脫下鞋右腳的大拇指已經歪斜45度，她分享在《聲林2》第一集從白天錄到隔天早上7點，長時間穿高跟鞋，收工時腳痛到無法行走，要靠2人幫忙攙扶。

當下痛到大哭，但Lulu卻自虧處境好笑，「殘廢的狀態，因為超過8小時沒有脫鞋，一直站在台上，我回家打開門，才走到客廳就沒有力氣，直接躺在客廳哭，嗚嗚嗚我真的腳太痛了，結果哭到睡著，畫面好適合搭配落葉，回想起來好好笑。」

▲▼聲林之王，林宥嘉，COCO，李玟，蕭敬騰，LuLu 。（圖／記者徐文彬攝）

▲聲林之王林宥嘉、COCO、李玟、蕭敬騰和LuLu出席記者會。（圖／記者徐文彬攝）

Lulu說在《聲林》錄影前看到工作人員搬道具，忙進忙出，也會錄影到隔天早上，就連常在《綜藝大熱門》錄影到清晨的她都有點撐不住，她比劃著眼睛下方說，工作人員的黑眼圈都掛到臉頰，非常捨不得，「這裡是演唱會等級，製作單位把每位選手當明星看待，工作人員都很照顧大家，沒有分你我。」

比起她看到工作人員的辛苦，若以10個等級，Lulu謙虛地說自己分數不到1分，「最早來最晚走都是工作人員，所以我這個爛腳不足以掛齒。」

▲LULU推出新歌《巴豆痛》。（圖／環球提供）

▲Lulu推出新歌《巴豆痛》。（圖／環球提供）

▲▼吳宗憲 陳漢典 Lulu主持《綜藝大熱門》六周年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲和陳漢典及Lulu主持《綜藝大熱門》六周年。（圖／記者屠惠剛攝）

第54屆電視金鐘獎入圍名單明天（28日）公布，她和吳宗憲（憲哥）、陳漢典主持6年的《綜藝大熱門》入圍4次無緣拿獎，Lulu在拿獎方面特別想贏，「我真的會超級走心，覺得《大熱門》的大家很辛苦，身邊的人都得獎，好好喔！我也想拿看看，好想看到獎盃上刻了自己的名字，我跟憲哥都覺得是漢典拖累。」

雖然在意，但Lulu不改幽默本性，「如果沒入圍，大家會發現我人在國外，一定要找個名目出國，太尷尬了！都讓別人拿啦！」
 
▲金曲30／主持人表演Lulu黃路梓茵／台視提供。（圖／台視提供）

▲Lulu主持金曲獎。（圖／台視提供）

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