戰爭與人生都是騙局《全面攻佔3：天使救援》不負期待的爆米花爽片

圖文／鏡週刊

雖是系列第三集，但完全可以獨立觀賞。除了不負爆米花期待，且有耐人尋味的血肉。

從2013、2016到2019年的最新一集，《全面攻佔3：天使救援》系列的「地表最強特勤」也成為影迷追不膩的標誌性角色，這次且由「地表最強老爸」的《即刻救援》編劇負責劇本，乍看並無新奇的故事設定，卻有巧思與餘韻。

對總統忠心又負責的特勤麥克班寧，在一次突襲暗殺行動後，成功帶總統脫離險境，卻被政府當局指控為謀殺主腦，成為頭號通緝犯的他，除了得為自己洗刷清白，且要及時找出藏鏡人，讓國家免於危難。

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故事實在老套，但首先是上綱到戰爭規格的兩造相爭，不僅生猛瘋狂甚至好幾場戲都新鮮有趣；再來是幾個主配角的行為動機的層次與互有辯證，讓電影不只是無腦的槍林彈雨。

例如事件起始點的無人機轟炸，除視覺上震撼，更要對話電影中退伍軍人的某種戰後創傷，持續崩解的存在認同，讓人想起伊森霍克主演的《巡弋狙擊手》。而開場的模擬作戰，也隱喻了電影提出的戰爭對峙之真假虛實邊界模糊的錯亂。

尼克諾特的出現是一大驚喜，他的角色且帶來了超狂，甚至療癒的段落。飾演班寧的傑瑞德巴特勒，一如以往地堅毅又固執，這回則強調其生心理上的脆弱，並用飄搖的身心狀態為電影注入數個風格化的鏡頭。

作為憑空構陷織罪的題材，本片情節其實太扯太粗糙，而特意設計的角色動機並不真有篇幅鋪陳；但我喜歡《全面攻佔3：天使救援》有一種用自己方式在製造場面與想事情的手工感，帶來了這類電影少見的非典型氣質。

84分 導演：雷克羅曼沃

演員：傑瑞德巴特勒、摩根費里曼

片長：120分鐘

級別：輔12級

上映日期：8月21日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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