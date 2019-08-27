漫威證實《永恆族》首位男同志英雄！「已婚、出櫃、跟家人一起住」

記者洪文／綜合報導

漫威電影過去盛傳有位LGBTQ+同志英雄角色，而且漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）一直以來都不否認此事即將發生，讓粉絲相當期待，在《復仇者聯盟4：終局之戰》出現出櫃男同志角色之後，預計2020年上映的《永恆族》（The Eternals）確定出現「漫威首位出櫃男同志英雄」。

▲理察麥登在《永恆族》飾演男主角「伊卡利斯」。（圖／翻攝自網路、達志影像）

漫威總裁凱文費吉向外媒《早安美國》證實《永恆族》確定出現首位出櫃男同志英雄，生活就像任何人一樣，「他已婚，而且與家人一起生活，這只是角色的一部分。」不過他並未透露是哪個角色，許多網友已開始猜測是哪一個角色。

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▲過去盛傳《永恆族》傳出的同志角色為海克力士，不過目前尚未公布片中有這個角色。（圖／翻攝自網路）



事實上，漫威電影近年來在多元化議題有了重大發展，包括黑人擔任主角的《黑豹》以及女性擔任主角的《驚奇隊長》票房成功，甚至索尼製作的《蜘蛛人：新宇宙》以黑人邁爾斯取代過往白人彼得帕克擔任主角，證明了觀眾希望在大銀幕上看到更多獨特的故事，任何人都可以成為英雄。

▲《永恆族》目前確定演出的男演員。（圖／達志影像、達志影像／美聯社）



《永恆族》由大陸女導演趙婷（Chloe Zhao）執導，卡司包括《冰與火之歌：權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）飾演男主角「伊卡利斯」（Ikaris）、《驚奇隊長》演出的華裔女星陳靜（Gemma Chan）將在片中演出女主角瑟西（Sersi）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）飾演被世人誤認為「希臘雅典娜女神」的「蒂娜」（Thena）、《冰與火之歌：權力遊戲》男星基特哈靈頓（Kit Harington）將加入《永恆族》演出戴恩惠特曼（Dane Whitman），在漫畫中又稱為「黑騎士」（Black Knight）而《敦克爾克大行動》男星巴里基奧漢（Barry Keoghan）則將演出反派角色德魯伊（Druig）。

▲《永恆族》角色造型曝光 。（圖／翻攝自Marvel臉書）



其他卡司包括《揮灑烈愛》莎瑪海耶克（Salma Hayek）飾演Ajax、《MIB星際戰警：跨國行動》庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）飾演Kingo、《屍速列車》南韓演員馬東石飾演Gilgamesh、《恰吉》布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）飾演Phastos、勞倫李德瑞夫（Lauren Ridloff）飾演Macary、利亞麥（Lia Mchugh）飾演Sprite。

【漫威第4階段推出時間表】

2020年5月1日 電影《黑寡婦》

2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》

2020年11月6日 電影《永恆族》

2021年2月12日 電影《上氣》

2021年春季 影集《汪達與幻視》

2021年5月7日 電影《奇異博士2》

2021年春季 影集《洛基》

2021年夏季 影集《WHAT IF…?》

2021年秋季 影集《鷹眼》

2021年11月5日 電影《雷神索爾4》