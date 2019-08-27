《天氣之子》代表日本角逐2020奥斯卡！新海誠感謝：無比光榮

記者吳孟庭／綜合報導

新海誠的新動畫《天氣之子》日本上映6週，累積票房已突破107億日幣（換算台幣約32億）！最新消息是《天氣之子》將代表日本角逐第92屆奥斯卡最佳國際電影獎（原最佳外語片獎），成為繼1998年宮崎駿的《魔法公主》後，時隔21年日本再次派出動畫電影出征奧斯卡！

▲《天氣之子》日本上映6周票房已破百億。（圖／車庫娛樂提供）

導演新海誠得知此消息，也立即在推特上表示，「真的由衷地感謝，我對此感到無比光榮。」《天氣之子》除了日本票房登頂，上周末於澳洲、紐西蘭等地也陸續上映，開出首週末票房超越《你的名字》的佳績，氣勢驚人席捲全球。

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《天氣之子》講述離家出走的男生帆高，在東京遇見了能夠改變氣候的「晴女」陽菜，從此改變彼此命運的愛情故事。《天氣之子》將於9月12日全台正式上映。

▲《天氣之子》代表日本角逐2020奥斯卡！（圖／翻攝自推特）

此外《天氣之子》發行公司車庫娛樂也將在8月29日（四）於台北樂聲影城800人雷射巨幕廳特別舉行全台獨家優先場，優先場限定版套票內含電影明信片組3張一套、日本原文海報一張，以及一張限量特別款紀念票（戲院將不會收回供粉絲收藏），限量792套，詳情請洽車庫娛樂。