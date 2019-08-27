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VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」

記者蕭采薇／綜合報導

西洋音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎（簡稱：VMAs），於美國時間26日（台灣時間27日上午8點）在美國新澤西紐瓦克普天壽中心舉行。新人納斯小子（Lil Nas）以蟬聯告示牌19週冠軍的「2019年神曲」《Old Town Road》拿下「年度歌曲」。不過全場最大焦點，還是大方「公費戀愛」的尚恩曼德斯和卡蜜拉，兩人更是從台上黏踢踢到台下。

▲▼MTV音樂錄影帶大獎，尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）台上台下都黏踢踢。（圖／CFP）

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉台上台下都黏踢踢。（圖／CFP）

▲▼MTV音樂錄影帶大獎，尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）台上台下都黏踢踢。（圖／CFP）

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亞莉安娜（Ariana Grande）和泰勒絲（Taylor Swift）都風光以10項入圍，雙雙成為本屆入圍大贏家。儘管由於正好與歐洲巡演撞期，所以不克前往現場，但亞利安娜最後仍拿下年度藝人，她是史上第一位在Spotify擁有三張超過30億播放量專輯的女歌手，更是2019年擁有最多進入告示牌單曲榜的歌手，「年度藝人」實至名歸。

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande）與兩位師弟麥可及查爾斯在《Boyfriend》MV大搞曖昧。（圖／環球提供）

▲亞莉安娜拿下「年度藝人」，但她因巡迴未能到場。（圖／環球提供）

泰勒絲則絲一舉拿下兩大獎，包括「年度MV」以及「最佳社會議題錄影帶」。這次的典禮也由這位她揭開序幕，帶來為LGBTQ族群發聲的單曲《You Need To Calm Down》，召集一起拍攝MV的原班人馬一同出席，且聲稱「要有一人不出席，那我也不去了」霸氣十足。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲一連獲得兩大獎，把MV原班人馬都帶上台。（圖／達志影像／美聯社）

引領新世代潮流的新人怪奇比莉也緊追在後，獲得最佳新人及年度Push新星，可惜因正在進行巡迴演出無法到場領獎，但足以見到怪奇比莉的超高人氣。除此之外，尚恩曼德斯也和卡蜜拉甜蜜演出定情曲《Señorita》，更靠著這首撩人單曲榮獲最佳合作獎項。

▲▼MTV音樂錄影帶大獎，尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）台上台下都黏踢踢。（圖／CFP）

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉台上台下都黏踢踢。（圖／CFP）

▲▼MTV音樂錄影帶大獎，尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）台上台下都黏踢踢。（圖／CFP）

另一名今年度超強新人，當屬以歌曲《Old Town Road》蟬聯告示牌19週冠軍的納斯小子（Lil Nas），他也不負眾望拿下大獎「年度歌曲」。同樣是典禮焦點的，還包括日前宣佈離婚的麥莉希拉（Miley Cyrus），在婚變消息爆發後首度登台演出。她演唱被視為暗喻分去心情的新歌《Slide Away》，播出時更以全黑白效果呈現，效果非常震撼。

▲▼MTV音樂錄影帶大獎，納斯小子（Lil Nas）以《Old Town Road》拿下「年度歌曲」。麥莉希拉（Miley Cyrus）婚變後首度登台演出。（圖／CFP）

▲納斯小子以《Old Town Road》拿下「年度歌曲」。（圖／達志影像／美聯社）

此外今年一大亮點是首次設立KPOP獎項，該獎頒給了防彈少年團，讓他們「世界彈」的紀錄再添一項。他們今年也以非英文母語歌手的身份，入圍「最佳合作」、「最佳藝術指導」和「最佳舞蹈」等獎項，最終獲得「最佳組合」。不過防彈少年團近日正在休團放假中，並未出席此次頒獎典禮。

▲▼MTV音樂錄影帶大獎，納斯小子（Lil Nas）以《Old Town Road》拿下「年度歌曲」。麥莉希拉（Miley Cyrus）婚變後首度登台演出。（圖／CFP）

▲麥莉希拉婚變後首度登台演出。（圖／CFP）

2019 MTV音樂錄影帶大獎 重要得獎名單

麥克傑克遜先鋒錄影帶獎（Michael Jackson Video Vanguard Award）
蜜西艾略特 Missy Elliott

時尚拓荒者（Fashion Trailblazer）
Marc Jacobs

年度歌曲（SONG OF THE YEAR）
納斯小子 Lil Nas X ft. 比利雷希拉 Billy Ray Cyrus –《Old Town Road (Remix)》

年度MV（VIDEO OF THE YEAR）
泰勒絲 Taylor Swift –《You Need to Calm Down》

年度藝人（ARTIST OF THE YEAR）
亞莉安娜 Ariana Grande

最佳新人（BEST NEW ARTIST）
怪奇比莉 Billie Eilish

最佳合（BEST COLLABORATION）
尚恩曼德斯 Shawn Mendes ft. 卡蜜拉 Camila Cabello –《Señorita》

最佳流行（BEST POP）
強納斯兄弟 Jonas Brothers –《Sucker》

最佳嘻哈歌曲（BEST HIP POP）
卡蒂B Cardi B – 《Money》

最佳KPOP歌曲（BEST K-POP）
防彈少年團 BTS ft. 海爾希Halsey –《Boy with Luv》
最佳拉丁歌曲（BEST LATIN）
ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – 《Con Altura》

最佳社會議題錄影帶（VIDEO FOR GOOD）
泰勒絲 Taylor Swift –《You Need to Calm Down》

最佳夏日單曲（SONG OF SUMMER）
亞莉安娜 Ariana Grande ft. Social House –《Boyfriend》

最佳舞曲（BEST DANCE）
老菸槍雙人組 The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – 《Call You Mine》

最佳搖滾歌曲（BEST ROCK）
Panic! At The Disco –《High Hopes》

最佳R&B歌曲（BEST R&B）
Normani ft. 6lack –《Waves》

最佳組合（BEST GROUP）
防彈少年團 BTS

年度Push新秀（PUSH ARTIST OF THE YEAR）
怪奇比莉 Billie Eilish

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