動力火車清晨4點出任務！　挑戰網美照「肢體全僵硬」

記者翁子涵／台北報導

動力火車近來到台東演出，遇見平常拍攝《搞什麼，動力》影片的團隊小組，一開始還開心打招呼詢問怎麼會來？直到工作人員請他們進帳篷後，才開始驚覺不對勁，嘟嚷著：「要幹嘛？搞什麼？」當宣布要進行放暑假主題拍攝及集合時間後，2人腿軟哀嚎：「凌晨4點要集合！我們只剩4個小時可以睡！真的是搞『動力』耶！」

▲動力火車拍攝《搞什麼，動力》影片，挑戰新事物。（圖／華研提供）



第一站他們到鹿野高台搭熱氣球，接著前往池上找金城武樹，2人合搭一台電動協力車，抵達金城武樹時，他們以為找到樹就完成，孰不知是要他們跟樹拍下自己最滿意的網美照，讓肢體僵硬的動力火車相當頭痛，經過了半小時後，照片終於完成放上臉書粉絲團進行首次的照片限時PK競賽，短時間就有近萬人的投票跟留言，連他們自己都驚訝的說：「大家都好早起，一邊工作一邊投票。」

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▲動力火車和「金城武樹」留影。（圖／華研提供）



動力火車也意外發現新景點「蔡依林樹」，於是工作人員就開玩笑說著不如也來找一棵樹「動力火車樹」，沒想到他們就開心指著旁邊的水門閘閥說：「這個地方可以取名『動力火車水門』作為我們的新景點來力薦嗎？」

▲動力火車前往池上找「金城武樹」。（圖／華研提供）



最後一站回到台東市區，2人必須各自騎著摩托車在限時一小時內花200元完成三道菜後，回到民宿才算獲勝，結果，顏志琳第一站就出師不利搞丟了製作單位給的200元，只好自掏腰包進行遊戲，尤秋興則是搞錯路線，花了20分鐘才找到第一間店，抵達後，看見排隊人龍只能苦笑說著:「人也太多了！輸定了！！」最後輸的那一位，必須拿著火車票自行想辦法前往台東車站搭上回台北的列車，結局將在28日晚上8點於華研國際音樂官方YouTube 頻道及動力火車官方臉書上架。