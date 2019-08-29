贈票／巨大魔法力量即將喚醒《魔法禁界》暑假壓軸登場

娛樂中心／綜合報導

《魔法禁界》講述主角艾碧嘉所居住的城市，在多年前由於某種神祕傳染疾病盛行，而被政府封鎖。她的父親，曾是其中一位患者，並在艾碧嘉6歲時被帶走。艾碧嘉長大後為了救出父親，一路反抗權威勢力，卻在抗爭過程中，發現他們的城市曾經充斥著不可思議的黑魔法，而傳染疾病只是政府為了消滅巫師所編造出來的假事件，他們的政府從頭到尾只是囚禁他們的人！同時，艾碧嘉體內巨大的魔法力量被喚醒，這也引起政府的注意，並下令逮捕她，艾碧嘉究竟能否逃過一劫並救出她父親呢？

▲▼《魔法禁界》劇照。（圖／双喜電影提供）





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◎活動時間：8/29(四)至9/2(一) 12:00止

◎活動辦法：

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