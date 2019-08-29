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贈票／巨大魔法力量即將喚醒《魔法禁界》暑假壓軸登場

娛樂中心／綜合報導

《魔法禁界》講述主角艾碧嘉所居住的城市，在多年前由於某種神祕傳染疾病盛行，而被政府封鎖。她的父親，曾是其中一位患者，並在艾碧嘉6歲時被帶走。艾碧嘉長大後為了救出父親，一路反抗權威勢力，卻在抗爭過程中，發現他們的城市曾經充斥著不可思議的黑魔法，而傳染疾病只是政府為了消滅巫師所編造出來的假事件，他們的政府從頭到尾只是囚禁他們的人！同時，艾碧嘉體內巨大的魔法力量被喚醒，這也引起政府的注意，並下令逮捕她，艾碧嘉究竟能否逃過一劫並救出她父親呢？

▲▼《魔法禁界》劇照。（圖／双喜電影提供）▲▼《魔法禁界》劇照。（圖／双喜電影提供）
  ▲▼《魔法禁界》劇照。（圖／双喜電影提供）


==== 參加活動！送你看《魔法禁界》====

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◎活動時間：8/29(四)至9/2(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你最想擁有哪種魔法能力?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《魔法禁界》交換券一組(2張)
使用時間：9/6起首輪上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：9/2（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於9/4(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7010 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 魔法禁界

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