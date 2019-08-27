吳青峰認了新專輯：有點另類！　竟要粉絲「三思再買」

記者翁子涵／台北報導

吳青峰推出新專輯《太空人》，同名新歌的MV邀請合作多年的導演陳奕仁，吳青峰更是於1年前就預定導演拍攝日期，從腳本定案到籌備拍攝，也長達半年之久，陳奕仁導演採用「動態立體補抓技術」拍攝，並順利申請到本屆「創ＩＰ秀４Ｄ實驗計畫徵選」，但也因為需要龐大的後期製作，至今青峰也不知道何時能完成該首歌的MV。

▲吳青峰為拍攝新專輯封面換了十幾套衣服。（圖／環球提供）



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專輯封面則邀請到馬來西亞攝影師鐘靈ZHONG LIN和造型師Yii，鐘靈大讚《太空人》專輯讓她看到了許多不同面向，甚至是瘋狂面的吳青峰，現場也準備許多不同造型讓吳青峰嘗試，多達十幾套不同風格的衣服造型，讓從未嘗試一天內換這麼多套造型的吳青峰感到新鮮，驚訝地當場逗趣表示：「這樣真的可以嗎？」

▲吳青峰推出新專輯《太空人》。（圖／環球提供）



吳青峰14日起也在社群上分享曲目，有些歌曲更是他17年前的創作，他每天依照新專輯曲目順序公布每一首歌名和一句歌詞，陸續曝光的每一張照片或是每一首MV，都讓粉絲們為之瘋狂興奮不已，更有粉絲窺探出其中巧思，12首歌拼出12宮格「寶藏男孩」拼圖，青峰也打趣地已提醒大家：「有點另類預購請三思」。

▲吳青峰自認新專輯有點另類。（圖／環球提供）