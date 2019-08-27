ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳青峰認了新專輯：有點另類！　竟要粉絲「三思再買」

記者翁子涵／台北報導

吳青峰推出新專輯《太空人》，同名新歌的MV邀請合作多年的導演陳奕仁，吳青峰更是於1年前就預定導演拍攝日期，從腳本定案到籌備拍攝，也長達半年之久，陳奕仁導演採用「動態立體補抓技術」拍攝，並順利申請到本屆「創ＩＰ秀４Ｄ實驗計畫徵選」，但也因為需要龐大的後期製作，至今青峰也不知道何時能完成該首歌的MV。

▲吳青峰為拍攝新專輯封面換了十幾套衣服。（圖／環球提供）

▲吳青峰為拍攝新專輯封面換了十幾套衣服。（圖／環球提供）

請繼續往下閱讀...

專輯封面則邀請到馬來西亞攝影師鐘靈ZHONG LIN和造型師Yii，鐘靈大讚《太空人》專輯讓她看到了許多不同面向，甚至是瘋狂面的吳青峰，現場也準備許多不同造型讓吳青峰嘗試，多達十幾套不同風格的衣服造型，讓從未嘗試一天內換這麼多套造型的吳青峰感到新鮮，驚訝地當場逗趣表示：「這樣真的可以嗎？」

▲▼吳青峰推出新專輯《太空人》。（圖／環球提供）

▲吳青峰推出新專輯《太空人》。（圖／環球提供）

吳青峰14日起也在社群上分享曲目，有些歌曲更是他17年前的創作，他每天依照新專輯曲目順序公布每一首歌名和一句歌詞，陸續曝光的每一張照片或是每一首MV，都讓粉絲們為之瘋狂興奮不已，更有粉絲窺探出其中巧思，12首歌拼出12宮格「寶藏男孩」拼圖，青峰也打趣地已提醒大家：「有點另類預購請三思」。

▲吳青峰自認新專輯有點另類。（圖／環球提供）

▲吳青峰自認新專輯有點另類。（圖／環球提供）

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

推薦閱讀

女星連夜趕工200個鳳梨酥！　秒被搶光一吃「哭笑不得」

女星連夜趕工200個鳳梨酥！　秒被搶光一吃「哭笑不得」

被人夫秘訓半年！　25歲神正美少女「嘴上功夫」突飛猛進

被人夫秘訓半年！　25歲神正美少女「嘴上功夫」突飛猛進

周興哲上身全裸炸胸肌！　宣布「2大驚喜」粉絲全瘋了

周興哲上身全裸炸胸肌！　宣布「2大驚喜」粉絲全瘋了

熬1年入選AKB48 Team TP！　19歲團員一看海報「傻住了」

熬1年入選AKB48 Team TP！　19歲團員一看海報「傻住了」

蔡旻佑罕見認了秘戀她4年！　痛揭對方「變心」關鍵原因

蔡旻佑罕見認了秘戀她4年！　痛揭對方「變心」關鍵原因

周杰倫2字吐心裡話！　周湯豪被當「瘋子」霸氣喊：我會繼續瘋

周杰倫2字吐心裡話！　周湯豪被當「瘋子」霸氣喊：我會繼續瘋

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

豆花妹吃婚宴破尺度！　胸前透膚「由上往下拍」網友驚嘆

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

2019下半年「3生肖逆轉勝」旺到爆！屬鼠有一見鍾情新對象

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳青峰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 遭親生母親賞巴掌！賴雅妍「怒甩門」不到1天⋯低頭道歉了
  2. VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」
  3. 專訪／Lulu錄完《聲林2》倒在客廳哭暈　「我表現只有1分」：不足以掛齒
  4. 小鐘搶外景王稱號　感性時段「塞冷笑話」秒遭網友退讚
  5. 尼克認了「和Ashly進入冷靜階段」！　籌備婚禮「犯大忌」…網秒懂：祝福
  6. 台泰混血男星加入《大時代》　惡補台語苦喊：中文都說不好了！
  7. 《天氣之子》代表日本角逐2020奥斯卡！新海誠感謝：無比光榮
  8. 戰爭與人生都是騙局《全面攻佔3：天使救援》不負期待的爆米花爽片
  9. 動力火車清晨4點出任務！　挑戰網美照「肢體全僵硬」
  10. 蔡依林側身超兇「G球撐爆細肩背心」　粉絲羞問：我該看哪裡！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366