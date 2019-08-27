《WATCHER》收視破6結局彩蛋神秘男殺死警！網驚：有第二季？

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《WATCHER》日前播出大結局，創下6.6%的收視新高，也成為OCN電視台歷年來第二高的電視劇，超越《隧道》、《火星生活》等燒腦神劇。最後一集更沒有結束，在播放所有工作人員名單後，居然出現可疑男子，將躺在病床上的犯人殺死，劇迷大驚：難道會有第二季！？

▲徐康俊與韓石圭逮到真正犯人。（圖／翻攝自OCN官網）

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由韓石圭、徐康俊、金賢珠與朴珠熙組成的反貪污調查小組，專門蒐查檢警單位不法勾當，可說是公務員的剋星，《WATCHER》整齣戲劇雖然有不少案外案，卻都是調查15年前徐康俊父親殺死母親的真相，以及剪掉金賢珠手指的真正犯人「烏龜」。

25日播出大結局，被指為幕後黑手的朴次長卻意外身亡，靠著韓石圭飾演的都治光機警設下顯影劑，終於抓到兇手，徐康俊終於將15年前殺母真兇親手將他繩之以法；但接著又爆出兇手是被更高階警官指使犯案，直到最後一集觀眾都無法放心，屏息看著劇情發展！

▲▼《WATCHER》結局出現彩蛋，神秘人殺死警察。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

尤其最後謝幕，背景音樂突然暫停，一名戴眼鏡、高大西裝男子出現在醫院，抵達之前被指認為是「烏龜」之一的警察病房中，在點滴內注射不明液體後，便用手摀住病人口鼻，企圖治他於死地。此幕一播出掀起網友討論：「意思是會有第二季嗎？」而高討論度也創下6.585%收視，超越《隧道》成為OCN電視劇史上第二高，僅次《Voice2》。《WATCHER》全集在愛奇藝台灣站播出。