兒子幼稚園打架！高山峰「一個念頭」驚覺不對勁　就醫被告知…「有語言障礙」

記者潘慧中／綜合報導

高山峰婚後育有一對兒女，他近日上《醫師好辣》透露兒子2歲時講話大舌頭，一開始覺得很可愛，夫妻倆便沒有過於在意，直到孩子和同學打架，他才驚覺有異，「他在我們面前很乖…會不會他打架的原因是我們看不見的。」結果小孩真的被檢查出有語言障礙的問題。

▲高山峰育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／高山峰 ）



高山峰透露兒子小時候講話大舌頭，起初覺得很萌，後來突然驚覺「好像只有我跟我太太聽得懂（兒子說的話）」，因為親朋好友全都聽不懂，「好像外星人這樣子。」帶兒子就醫檢查後，醫生認為小朋友的口腔等生理方面沒有問題，怎料回家半年後，狀況發生了！

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▲高山峰一開始還覺得兒子大舌頭很可愛。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



兒子有天在幼稚園和其他小朋友打架，高山峰和妻子得知消息後不敢置信，他接著心想說不定有其他潛藏因素，於是再度帶兒子就醫，這次便確認了孩子有語言障礙，兒子雖然生理構造無異常，但肌肉運用的方面有問題，比方說永遠無法做出捲舌的動作。

▲高山峰兒子後來被檢查出其實有語言障礙的問題。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



為了讓兒子順利融入群體生活，高山峰和老婆便讓小孩上一些語言治療的課程，老師透過遊戲的方式，訓練小朋友使用未開發的肌肉，上了長達約4年的時間，兒子才逐漸能說清楚每個字。