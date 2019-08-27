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切菜剁斷大拇指！衝醫院縫合　醫一看昏倒「煮熟了」…天兵媽：我要消毒啊

記者田暐瑋／綜合報導

切菜煮飯絕對是每個女人的戰場，也常常會發生流血事件。一個媽媽就在切菜時，不小心把整隻手指切斷，嚇得趕快到醫院急救，原本醫生先檢查她受傷的那隻手，發現傷口切面相當平整，有很大的機會接回，但就在醫生看到斷指的狀態時，當場傻眼，驚叫搖頭：「這絕對完蛋了！」

整型外科醫師朱育瑩在《醫師好辣》分享個案，有個媽媽切菜時不小心把大拇指剁斷，她看了媽媽受傷的那隻手，發現斷面非常的整齊，還說：「你這個看起來好像蠻好的，可以接～」醫生接著打開媽媽被剁斷的那根手指，驚見手指整個被煮熟，嚇得她說不出話。

▲天兵媽把斷指拿去煮。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲天兵媽把斷指拿去煮。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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一問之下，才知道這個媽媽在剁斷手的當下，第一時間竟把斷指丟到熱水裡去煮，原因是想要趕快消毒，沒想到這樣煮一煮，手指就熟了，醫生一看手指組織都燙傷，「完蛋了，這絕對不可能有機會再接起來的！」

朱育瑩呼籲，如果手指不慎被剁斷，一定要在2至6小時內到醫院救治，如果無法在這個時間內趕到醫院，也要先把斷指泡在生理食鹽水裡，再把斷指冰起來，至少還能爭取到24小時接回的黃金時間。

▲天兵媽把斷指拿去煮。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲天兵媽把斷指拿去煮。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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