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吳謹言罕見「長直髮」變一個人！　造型出爐網狂嘲：像出水的遊魂

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星吳謹言以《延禧攻略》走紅，一直以來她的造型變化不大，多數時候瀏海都是大旁分，偶爾以碎髮修飾前額，髮型大致上脫離不了丸子頭、波浪捲髮、雙馬尾等，前段時間為雜誌首度嘗試「一刀剪瀏海」，最近她代言巧克力的造型公開，卻被吐槽像是水裡爬出來的遊魂。

▲吳謹言。（圖／翻攝自微博／吳謹言、秒拍／《青春環遊記》）

▲吳謹言很少會留直到不行的直髮。（圖／翻攝自微博／吳謹言）

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吳謹言接下新的巧克力品牌代言，在廣告中，她一改過去浪漫的大波浪捲髮，取而代之的是像10年前流行直到不行的直髮，就連髮尾也沒有任何彎度修飾，本來應該很清純的長直髮，整體看起來卻有點生硬。

有網友推論可能是因為吳謹言骨架偏小顯得頭大，加上瘦的關係，直髮貼著臉頰兩側會顯得臉更瘦長，少了髮型作點綴，吳謹言的五官的立體感瞬間被削弱了，有網友形容這種清湯掛麵的造型讓吳謹言看起來像是「出水的遊魂」。

▲▼吳謹言難得長直髮，卻被笑像出水的遊魂。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言難得長直髮，卻被笑像出水的遊魂。（圖／翻攝自微博）

另外，也有網友提到，同樣身形偏瘦的Angelababy也很少會純直髮，多數時候是大波浪捲，在視覺上，捲髮可以營造輕盈感，整體看起來也會比生硬的直髮俏麗許多，不過另外有人認為，不只是髮型出錯，這次吳謹言連妝容都沒有加分，反而讓她像變了一個人。

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