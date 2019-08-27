婚變安宰賢隔9天…具惠善首PO自拍照！　「沒有你的世界」曝最新近況

記者劉宜庭／綜合報導

具惠善與安宰賢結婚3年，原先童話般的婚姻如今破裂，雙方於8月18月突然撕破臉，頻頻隔空放話，婚變風波延燒至今相隔9天，她首度透過Instagram分享自拍照片，同時在文中分享近況，順利完成畫展。

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▲具惠善、安宰賢3年童話婚姻幻滅。（圖／翻攝自安宰賢、具惠善Instagram）



具惠善27日下午透過IG發文，曬出自己與寵物的自拍合照，第一句話就寫道「니가 없는 세상,나에겐 적막.（沒有你的世界，帶給我的只有寂寞）」不過，這句話其實是她6月時辦過的展覽名稱，文中她也透露，這次的展覽已經順利結束，將會把韓幣2000萬元（約台幣55萬元）的收入，全數捐給寵物相關機構。

照片中，具惠善頭上掛著眼鏡，抱著狗狗入鏡，雖然畫面以黑白色調呈現，但臉上仍保有微微笑容，一雙水汪大眼也頗有精神，最新近照掀起網友熱議，將收入捐出的舉動，更是被讚人美心更美，PO文公開短短2小時，便吸引超過13萬人按讚關注，顯見人氣依舊相當高。

▲與安宰賢爆發婚變後隔9天，具惠善今（27日）首度PO出自拍近照。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

事實上，具惠善除了是名演員，同時也兼具作家、畫家和導演等多重身分，今年就推出了時隔7年的全新小說作品《眼淚是愛心形狀》（暫譯，눈물은 하트모양），先前受訪時被問到，「和安宰賢比較起來，妳認為誰比較愛對方呢？」她當時淡淡說道「應該是我比較愛他，他只有短暫愛過我吧，最近只有我在愛的感覺，最近的我實在太愛他了」，說到這裡她露出了笑容，當下看起來有些甜蜜又心酸，如今在粉絲眼裡只有心疼。

另外，具惠善6月舉辦展覽《沒有你的世界，帶給我的只有寂寞》時，也曾提到安宰賢根本不知道她在做什麼：「今天出新聞後他就會知道了吧。」顯見雙方從當時就已經變得很少見面，婚變早就有跡可循。