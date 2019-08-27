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唐禹哲睽違七年宣布好消息！　單身太久...朋友送「女體」陪睡

 記者蔡琛儀／台北報導

唐禹哲睽違7年，終於宣告回歸歌手身份推出新歌，他日前在北京舉辦生日會暨新歌發佈會，現場除了獻唱3首新歌，偶像吳奇隆更驚喜前來送上祝福；吳奇隆今年4月喜迎兒子出生，去年底還被虧發福不少，日前他現身，雖然隱約仍能見到「幸福肥」的痕跡，但相較去年看來應該瘦了一些，和唐禹哲的雙帥合體相當吸睛。

▲▼ 唐禹哲。（圖／開麗娛樂提供）

▲▼ 唐禹哲見到偶像吳奇隆開心不已。（圖／開麗娛樂提供）

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▲▼ 唐禹哲。（圖／開麗娛樂提供）

唐禹哲見到吳奇隆，馬上開心的一鞠躬，隨即說：「人生第一次看的演唱會，就是隆哥的演唱會，我小時候要求我媽媽帶我去，我媽就在人群裡，抓著我的手死命的衝衝衝到舞台前面看。」吳奇隆笑說：「其實那不是你看的，是你媽媽看的演唱會，跟你沒關係。」唐禹哲又補充：「但小時候喜歡的第一個團體、看的演唱會，都是隆哥。」

吳奇隆也誇唐禹哲，「以後或許我們在音樂上面有更多不同的合作。」之後唐禹哲的新歌、新專輯，也都會由吳奇隆所屬的開麗娛樂代為發行。

▲▼ 唐禹哲。（圖／開麗娛樂提供）

▲▼ 唐禹哲終於將回歸歌手身份。（圖／開麗娛樂提供）

▲▼ 唐禹哲。（圖／開麗娛樂提供）

唐禹哲再次「回歸」歌手身份，更首次自己操刀製作專輯，他也提到，「為了找到自己想要的音樂，除了創作詞和曲，其實自己也充當了製作人的角色。」不僅首唱三首新歌，包括《算了吧》，更與粉絲近距離接觸，玩起公主抱、快問快答等寵粉遊戲，更因此被套出「擇偶標準」；他透露過去生日曾收過「女生人形娃娃」，因為好友擔心他單身太久孤單寂寞，讓他可以抱著睡覺。

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