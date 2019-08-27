豬哥亮認證！謝金晶命中帶財　睡覺吐氣5次報明牌：爸爸加倍疼愛

記者林彥君／台北報導

豬哥亮么女謝金晶上由張秀卿、邵大倫主持的年代MUCH《MUCH金點秀》，謝金晶自爆會受到父親的寵愛是因為出生前被算命師算出天生帶財。謝金晶更透露父女分離近20幾年後再重逢，豬哥亮趁錄影空檔都會緊牽著她的手不放，為了幫她發唱片還三顧茅廬，對於那段只能回憶的父愛，讓她一度哽咽到無法言語。

▲謝金晶談豬哥亮。（圖／年代提供）



謝金晶透露當年母親懷她時，父母感情並不好，偶然去算命發現謝金晶「天生帶財」，謝金晶出生後也應驗算命師的說法。謝金晶分享她第一次叫爸爸時，賭性堅強的豬哥亮興奮跑去簽牌「88」，果真中了獎。還有一次，謝金晶在睡夢中吐了3個長氣、2個短氣，再度激發父親的靈感去簽牌，不出所料再次中獎，謝金晶因此得到「帶財」認證，讓豬哥亮加倍疼愛謝金晶。





▲謝金晶上節目談爸爸。（圖／年代提供）

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不想被標籤為「靠爸族」的謝金晶，在出道之際回絕父親幫忙出唱片的機會，毅然決然到餐廳駐唱累積經驗，一旁的黃露瑤對謝金晶的努力更是豎起大拇指給予肯定。同屬豪記唱片的張秀卿說當年豬哥亮為幫女兒出唱片，親自南下拜訪豪記唱片老闆，殊不知喬裝後的豬哥亮，「招牌馬桶蓋」消失了，一再被對方誤認為詐騙分子，遭對方喝斥「你豬哥亮我還張菲勒」、「再鬧就報警」，連吃兩次閉門羹，不顧巨星身分的愛女舉動讓眾人感到羨慕及感慨。



一直以來豬哥亮毫不掩飾對謝金晶的疼愛，受豬哥亮提拔的楊繡惠直言看過父女倆的互動簡直羨慕極了，對此，謝金晶分享父女倆重逢後，每每陪豬哥亮錄影時，或許是急於修補父女感情，豬哥亮除正式錄影以外，都會一直抓著她的手，連對腳本的時間也不放過，現場還用楊繡惠的手示範，讓楊繡惠調侃謝金晶「你爸是摸骨的吧！」節目28日晚間9點播出。

