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被王小棣找演「過氣女星」　藍心湄笑嘆：早晚的事！

記者李欣容／台北報導

台視、八大《你那邊怎樣・我這邊ok》今（27日）舉辦首映記者會，現場眾星雲集，其中藍心湄在劇中飾演過氣女星，對此她笑說：「反正是早晚的事，要先適應一下。」藍心湄頻誇獎新加坡男神黃俊雄像年輕時的郭富城，讓陳羅密歐被晾在一旁，畫面相當逗趣。

▲▼《你那邊怎樣・我這邊ok》首映記者會-藍心湄,曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

▲《你那邊怎樣・我這邊ok》首映記者會，藍心湄、曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

藍心湄透露，起初接到王小棣邀約沒有考慮太久，但就怕自己做不到導演要求：「因為是自己沒經歷過的，但《濃妝搖滾》前奏響起，就覺得它是老歌了。」事實上，藍心湄過去也曾經歷唱片走下坡時期。

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想起當時她有些感嘅：「我很愛表演，那時沒公司找好難過好難過。」有段時間和朋友到大陸經營運動品牌生意，即便如此，藍心湄自17歲出道至今都受到觀眾喜愛，她也感激在心。

▲▼《你那邊怎樣・我這邊ok》首映記者會-陳羅密歐,曾沛慈,黃俊雄。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳羅密歐、曾沛慈、黃俊雄。（圖／記者黃克翔攝）

黃俊雄、陳羅密歐在台灣拍了4個月的戲，開心說認識了一批像家人一樣的同事，陳羅密歐更提及：「尤其是心湄姐，拍攝地點在基隆、烏來都是坐她的車。」藍心湄望向黃俊雄說，「可以載俊雄我很開心啊！」還誇黃俊雄像年輕時的郭富城，「真的好帥！」

《你那邊怎樣・我這邊ok》全劇共40集，分為台灣線20集及新加坡線20集，8月30日起每週五晚間10點於台視首播；9月1日起每週日晚間8點於八大戲劇台播出。

▲▼ 《你那邊怎樣・我這邊ok》首映記者會-劉冠廷,陳泂江,范文芳,藍心湄,藍正龍,曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷、陳泂江、范文芳、藍心湄、藍正龍、曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

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