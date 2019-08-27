廖慧珍收高慧君當師妹　「雙金加持」盼發大財

記者李欣容／台北報導

高慧君加盟艾迪昇傳播成為廖慧珍的小師妹，廖慧珍送上蛋糕祝福。高慧君、廖慧珍一個金鐘視后，一個是金馬最佳女配角，兩人卻都沒把獎座開封，廖慧珍更直接將講座原封不動放在財位，盼能替她招財。

▲廖慧珍（左）送蛋糕給高慧君，兩人成為同門師姐妹 。（圖／艾迪昇提供）

高慧君以戲劇《美麗晨曦》奪第42屆金鐘獎最佳女主角獎，廖慧珍則以電影《愛情來了》成為金馬獎最佳女配角，但兩人對得獎看得很淡，廖慧珍直說：「如果把獎座特意擺在顯眼位置，容易會有得失心，會想說後面怎麼沒更好。」至於如何處置獎座？她大笑透露：「就放在財位，讓金馬來幫我招財。」

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▲高慧君加盟新經紀公司。（圖／艾迪昇提供）

高慧君認為在演藝圈工作人員比藝人辛苦得多，有時候拍戲現場偏遠，需要搭工作人員的車：「這時候我們就要不斷和開車的人聊天、聊心事，特別是聊感情的事情，可以讓人最容易專心不會想打瞌睡。」

雖兩人都相當有個人特色，但還是常被認錯，高慧君最常被誤認為妹妹高蕾雅，每次直播時都會有觀眾說：「蕾雅，妳姊姊看起來比妳年輕耶。」讓高慧君樂不可支。

高慧君加盟新公司，直說早就該加入，原來是她早期以歌星出道時，跑了不少校園演唱會，當時的主持人是由現在同門師姊曲艾玲擔任：「和她相處的時間長，就像一家人一樣，有次校園場，其他的歌手突然來不了，她就把我叫上台先撐場，沒想到我就一路暢到結束，簡直是我的個人演唱會一樣。」