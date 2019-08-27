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謝忻首PO自拍照「露鎖骨張嘴」　掉9kg臉變尖…網驚：真的瘦了

記者劉宜庭／綜合報導

謝忻在6月和阿翔爆出婚外情後，被公司全面停工，她日前舉辦記者會道歉，並同時確定復出，近來陸續透過社群網站分享心情，26日晚間也更換了大頭貼照片，這也是自從偷情事件後，她第一次PO出自拍照，最新近照讓不少網友直呼「真的瘦了」，意外掀起討論。

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▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

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▲謝忻日前舉辦道歉記者會。（圖／記者張一中攝）

謝忻26日晚間更新臉書大頭貼，PO出一張歪頭自拍美照，畫面中，她嘴唇微開，露出白皙鎖骨，在昏黃燈光照射下，顯得更加成熟、性感，加上臉上化著淡妝，整體氣色看起來相當好。

格外引人注意的是，相較於過去圓潤臉蛋，謝忻臉部明顯消瘦許多，下巴也尖到接近V字，引來不少網友留言驚呼，「好瘦」、「瓜子臉耶～～有變漂漂」、「瘦下來比較好看，你是天然的美」、「瘦小了…變更正了」、「真的瘦好多，心疼」，同時也有大票粉絲洗版留言，「期待復出」，「期待再出發」在網路上引發一陣熱議。

▲謝忻換了新的大頭貼照片。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲謝忻換了新的大頭貼照片。（圖／翻攝自謝忻臉書）

事實上，謝忻因不倫戀，感情、工作兩頭空，原本55公斤的她，在事件爆發後體重直線下滑，在短短2個月暴瘦9公斤，身邊友人透露：「這件事對謝忻打擊太大，壓力大到讓她瘦到只剩皮包骨，與她認識那麼久，這應該是近10年她最瘦的一次！」

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