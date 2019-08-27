文／次長

這部16集的劇真是全無冷場，每集都好忙哦！真心要跟大家推薦這部電視劇～

**下面編寫以推薦尚未入坑的人為主**

**所以就不劇透裡面重要的情節囉**

**人名太多我記不住全以WIKI上的名稱為主**



《60天指定倖存者》是改編自美劇《指定倖存者》，韓國版的改編劇情，非常完美的融入了韓國在地的政治跟歷史。



池珍熙所飾演的朴武振，一輩子專注於學術研究，對所謂「政治」一竅不通，若不是因研究專業被招攬至楊鎮萬政府的底下擔任環境部長，他大概一輩子只會待在學術領域發展，在政治圈裡又不懂政治，每天像穿了不合腳的鞋，處處不適，十分難耐。



在陰錯陽差下，這個準備要打包回家的學者，卻因為恐怖攻擊，一夜之間變成韓國的代理總統，在新任總統選出之前的這60天，他成為守住韓國安全的領導人。





這部電視劇的內容真的非常緊湊，而且他守護的60天之中，後面30天的劇情根本是直接放水流的，但前面30天我覺得根本是他人生中的地獄加班日......青瓦台的工作會不會太刺激了點，什麼鬼狀況都有！



但這劇有趣就有趣在這裡，非常壓縮的給你看到面對國政，會有各種多元的考量，而最後開始能理解，所有最高的考量都是以國家安保為優先，而政治人物的品格、為國民服務的決心與善良，才是國家最優良的守衛者。



朴武振代理總統的60日青瓦台打工記，真的過得很刺激，幾乎是每集都要面對超級困難的選擇題。國政不像大考，不會的答案都選③，可以多少瞎猜中成績，在青瓦台，有時選錯答案，可能就馬上被各種利刃刺死，還必需常常面對自己與國家利益的天人交戰。



一開始還是菜鳥時，時常看到秘書官們對他大小聲，但教授還是老的辣（？）可能畢竟是學霸出生，所以事事學很快，青瓦台打怪一下就政治學升等，他本人專長還是分析數據呢～～後來很快出師，學會自己一個人在房間皺眉頭偷偷下決定（XDDD），或是在眾秘書面前開始果決領導國政前進。





說到眾秘書們，沒入坑的朋友，一定要為你鄭重介紹，飾演新任秘書室長車英鎮的孫錫久，我第一次看到他應該是在《最完美的離婚》裡，他在那部有一種異次元的神秘魅力，而在《60天》裡，根本是女孩偷心賊一般，10個人有10個說喜歡車室長（XD），是有沒有這麼誇張（有）。



不過我覺得孫錫久最誇張的是，他在現實生活另一個身份竟是輸出到全球10個國家、公司年收入破台幣1億5600萬的機器製造商的代表理事！！！以前又在美加讀書，所以英文還嚇嚇叫，出道作品直接演美劇《超感8人組2》，這是什麼人生勝利組嗎？雖說如此，他的演技真的是沒話說，他在最後第16集中，我印象超深刻朴代新聞發表完後，車室長在走廊上那個複雜的表情，真的演得太好啦！！！！孫錫久雖然出道得晚，但下次真的可以自己挑大樑演男主了！

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好啦，我整篇沒什麼高見的廢文，不小心又打太多，我真的只是想推還沒入坑的朋友快入坑，這部是韓劇今年的前三吧，千萬別錯過，但這部劇超怕劇透的，所以重點劇情我真的都沒寫，想聊劇、想劇透的朋友們可以來粉絲團找孫錫久籃球照XD。

（以上圖片皆翻攝自tvN官網）

本文出自外稿作家：次長