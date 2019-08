MTV音樂大獎今年首設KPOP賞！　BTS入圍4項抱走「最佳韓流歌曲」

記者蕭采薇/綜合報導

西洋音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎(簡稱:VMAs),於美國時間26日(台灣時間27日上午8點)在美國新澤西紐瓦克普天壽中心舉行。今年一大亮點是首次設立KPOP獎項,最終頒給了防彈少年團(BTS)。

▲防彈少年團拿下VMA首次設立的KPOP獎,圖為他們在參加告示牌頒獎典禮。(圖/達志影像/美聯社)

MTV音樂錄影帶大獎首次設立KPOP獎項,再次證明韓流已經是全球流行文化中不可忽視的一塊。今年入圍的歌曲包括防彈少年團與海爾希(Halsey)合作的《Boy With Luv》、BLACKPINK的《Kill This Love》、Monsta X與French Montana合作的《Who Do You Love》、TOMORROW X TOGETHER (TXT)的《Cat & Dog》、NCT 127的《Regular》以及EXO的《Tempo》。

▲BLACKPINK的《Kill This Love》也是入圍者之一(圖/翻攝自BLACKPINK IG)

這個史無前例的最佳KPOP歌曲獎,最終頒給防彈少年團,讓他們「世界彈」的紀錄再添一項。此外他們今年也以非英文母語歌手的身份,入圍「最佳合作」、「最佳藝術指導」和「最佳舞蹈」等獎項。不過防彈少年團近日正在休團放假中,並未出席此次頒獎典禮。

